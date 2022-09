Sabrina Salerno, lei balla da sola | Ma chi non vorrebbe ballare con una bomba sexy come lei?

Shorts di jeans, giubbino aperto e reggiseno in mostra. Le immagini che vi proponiamo sono sconsigliate ai deboli di cuore.

Le foto sono belle e su questo non c’è alcun dubbio. Ma vedere Sabrina Salerno in movimento, con le sue forme “vive”. E’ tutta un’altra cosa. Non c’è dubbio, noi votiamo per i reel e quello che vi proponiamo oggi è davvero sconsigliato ai deboli di cuore.

Il suo talento lo si scopre fin da giovanissima. A Genova, infatti, vince il titolo di Miss Lido, che negli anni aveva avuto tra le sue vincitrici anche Sophia Loren. Il successo, per lei, arriva a metà degli anni ’80. Ha esordito come cantante nel 1986 con il singolo “Sexy Girl”, prodotto da Claudio Cecchetto, che ebbe successo in Italia, Germania, Australia e in altri paesi europei, venendo scelta come sigla del Festivalbar 1986.

A scoprirla, infatti, è stato proprio il dj e talent scout, che in quel decennio la fa diventare una vera e propria star, come cantante di genere Italo disco. Ovviamente, come sempre (e come anche oggi) colpiscono molto le sue misure da maggiorata. Ha ottenuto un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Quest’ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti a entrare tra le prime posizioni.

Tra il 1986 e il 1987 affronta i primi ruoli di attrice, con le pellicole Grandi magazzini e Le foto di Gioia, insieme al telefilm Professione vacanze. Un periodo di appannamento negli anni 2000, ma ormai da un po’ di anni è tornata nuovamente in auge. Per esempio, interpreta se stessa nel film di Fausto Brizzi “Modalità aereo”, distribuito nelle sale dal 21 febbraio 2019.

Sabrina Salerno, il ballo che fa impazzire i fan

Questo perché, nonostante il tempo passi, Sabrina Salerno continua a essere la donna bellissima che è sempre stata. Anzi, oggi, a 54 anni compiuti, probabilmente è ancora più sexy e affascinante. Alla fine degli anni ottanta era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006.

Soprattutto sui social, in questo periodo, Sabrina Salerno è davvero una celebrità. Non manca di condividere momenti di vita vera, le sue vacanze, i suoi set fotografici. E ogni post è un successo nazionale di cifre. Anche quello che vi proponiamo oggi supera i 31mila like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Solitamente vi proponiamo le foto della bella Sabrina. E sappiamo che apprezzate non poco. Tenetevi forte, allora, perché questa volta dovrete resistere a un video in cui la nostra amata sfoggia una delle sue migliori qualità: l’abilità nella danza. “Dancing with myself” scrive mentre si muove sinuosa con degli shorts di jeans e un giubbino aperto, che mostra le sue forme generose, fasciate solo da un reggiseno nero. E la fila per ballare con lei sarebbe lunghissima…