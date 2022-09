William e Kate, il grande annuncio della coppia: “Nessuno se lo aspettava in questo momento”

I Duchi di Cambridge, il Principe William e la Principessa Kate Middleton, hanno dato un grande annuncio. Ecco cosa si tratta.

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II – i cui funerali si sono tenuti lo scorso lunedì in una Londra blindata e la nomina di Carlo nuovo Re – William Windsor e Kate Middleton hanno ereditato un nuovo titolo.

William, infatti, diretto discendente al trono, è il nuovo Principe del Galles, mentre Kate è la nuova Principessa del Galles, un titolo che è stato assegnato l’ultima volta alla Principessa Diana Spencer.

Già perché la seconda moglie di Carlo, la neo Regina consorte Camilla Shand, in onore di Lady Diana, durante il regno della Regina Elisabetta, non ha mai voluto quel titolo. Dunque, responsabilità sempre maggiori verso la Corona per William e Kate.

Cosa accadrà nei prossimi mesi

William e Kate sono certamente i nuovi volti della Famiglia Reale: impegnati nel social, più vicini alla popolazione giovane del Regno Unito, i due sono molto amati. Inutile dire che la dipartita della Regina Elisabetta II ha messo in grande difficoltà la Monarchia britannica: da anni ormai si parla dei costi e delle spese per la Famiglia Reale e Carlo III non gode di tutta questa fama tra i cittadini.

Dicevamo di William e Kate: da nuovi Principi – e stando alla nuova riorganizzazione dei compiti reali di Carlo III – i due saranno sempre più impegnati per la Corona, in particolar modo all’estero. A quanto pare, infatti, i due ispirerebbero molta fiducia nei Paesi amici del Regno Unito.

L’annuncio della coppia

Intanto, come annunciato dallo stesso primogenito di Re Carlo III, il Principe William e la Principessa Kate parteciperanno agli Earthshot Prize Awards di Boston, il prossimo 2 dicembre. Il Principe avrebbe dovuto presenziare anche all’Earthshot Prize Innovation Summit che si è tenuto a New York, ma ha dovuto chiaramente declinare l’invito a causa dei funerali della Regina Elisabetta II. Si tratterà, dunque, della prima uscita internazionale dopo la nomina a Principi del Galles.

William e Kate si recheranno negli Stati Uniti, dove vivono il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, anche se dalla parte opposta del Paese, in California, proprio nei giorni dell’attesissimo libro di Harry. Già perché il secondogenito di Re Carlo III ha annunciato l’uscita di un libro che racconterà la sua vita nella Royal Family. Davvero difficile che i quattro si incontrino. Sarà così? Staremo a vedere.