GF Vip 7, tutto finto tra Elenoire e Luca? Un video inchioda i due: “Andiamo avanti per tre puntate”

Cosa sta accadendo realmente tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino? L’impressione, per il pubblico del GF Vip 7, è che i due stiano “giocando” per lo share.

A una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 abbiamo già potuto vedere i primi “gruppi” e le prime “alleanze” in casa. Di certo, una delle grandi protagoniste di questa primissima parte del reality è l’influencer e blogger Elenoire Ferruzzi.

Nella casa, Elenoire Ferruzzi ha legato con l’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino che, ricordiamo, è fidanzato con l’ex corteggiatrice Soraia Ceruti. Quando, nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha mostrato una clip con protagonisti i due inquilini della casa è successo di tutto.

Luca Salatino, infatti, ha chiarito che oltre ad un’amicizia non c’è nulla tra di loro, mentre Elenoire Ferruzzi ha dichiarato pubblicamente in suo interesse. Le parole dell’influencer, però, dopo la diretta, hanno fatto mugugnare e non poco il grande pubblico.

La lite e poi la pace tra i due

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, nello scorso weekend hanno litigato pesantemente, con l’influencer che ha accusato l’ex tronista di “avere vergogna di lei”, cioè di aver nascosto le sue reali intenzioni dopo la clip mostrata in puntata. Sui social, però, in molti si sono schierati dalla parte di Salatino e non hanno ravvisato in lui comportamenti che potessero “illudere” Ferruzzi.

Poi, a sorpresa, è arrivata la pace tra i due, anche questa piuttosto criticata da parte dei social dal momento che ci troviamo in prossimità della puntata serale. Ma è quello che è successo dopo che ha infiammato il grande pubblico del GF Vip 7.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Nel corso di una conversazione con gli altri coinquilini della casa, Elenoire Ferruzzi – come vediamo in questa clip – ha dichiarato, ridendosela e parlando di Luca Salatino: “Beh amore, adesso si va avanti almeno per tre puntate”.

Dunque, Elenoire la lite con Luca è tutta una finta per poter prendere spazio durante la puntata serale? Staremo a vedere.