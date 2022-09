Ambra dimentica Allegri, paparazzata insieme al famosissimo attore: “Notte di fuoco”

La conduttrice e attrice, nuova giudice di X-Factor, Ambra Angiolini, ha dimenticato il suo ex compagno Massimiliano Allegri: il clamoroso scoop.

Lei è una delle attrici, conduttrici e star dei social più amate dal grande pubblico nostrano, protagonista di tantissime tra pellicole e trasmissione televisive di grandissimo successo. Stiamo parlando di Ambra Angiolini.

Da questa stagione televisiva, Ambra Angiolini siede dietro al bancone dei giudici del programma cult di Sky, X-Factor, insieme a Fedez – con il quale ci sarebbero stati screzi – Rkomi e Dargen D’Amico. Ma oggi parliamo della vita privata della conduttrice e attrice: ecco le ultime novità.

La storia d’amore con Massimiliano Allegri

Nell’autunno del 2021, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno annunciato la fine della loro storia d’amore inizia nel 2017. Stando ai rumors – mai confermati – l’attuale allenatore della Juventus avrebbe tradito la sua compagna. Ambra, del resto, si era beccata anche un discusso Tapiro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.

Ambra Angiolini non è più tornata sull’argomento, mentre ci sarebbe una nuova persona nella vita dell’allenatore della Juventus. Ma anche la conduttrice è stata paparazzata insieme a qualcuno e lui è un famosissimo attore.

Lo scoop di Diva e Donna

Nell’uscita settimanale di Diva e Donna, in prima pagina, c’è proprio Ambra Angiolini e, accanto a lei, l’attore Francesco Scianna, noto al grande pubblico per la pellicola Baarìa, di Giuseppe Tornatore. La rivista parla addirittura di “notte di fuoco”, anche se negli scatti si vedono i due abbracciarsi e in atteggiamenti complici e null’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Ambra Angiolini e Francesco Scianna si conosco da tempo: i due, nel 2015 e l’anno successivo, hanno recitato insieme nello spettacolo teatrale Tradimenti, diretto da Michele Placido.