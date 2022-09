Wanda Nara, così dimentica Mauro Icardi | Le foto pubblicate sono da infarto

Wanda Nara ha deciso di dimenticare il suo passato con Mauro Icardi e lo fa anche pubblicando foto decisamente a cardiopalma. Così sexy non l’avete mai vista.

In questi giorni Wanda Nara e Mauro Icardi stanno dando il meglio, o forse il peggio (?), di loro stessi. L’ufficializzazione della loro separazione è arrivata proprio dalla donna che ha chiesto il rispetto per la sua famiglia e ha dichiarato di stare attraversando un periodo molto doloroso.

Le chat private pubblicate da Icardi

Mauro Icardi, dal canto suo, in un primo momento ha scelto la strada del silenzio, ma poi, nelle ultime ore, ha decisamente esagerato. Ha reso pubbliche, infatti alcune chat intime fra i due. A leggere lo scambio, sono volate parole grosse tra ex moglie e ex marito.

Scenate di gelosia gratuita che sfociano poi in insulti personali. “Sei un furbo e un falso” attacca Wanda e il calciatore risponde di non avere la minima né più pallida intenzione di farsi organizzare la vita da lei anche dopo la separazione. “Io bugiardo? Allora siamo uguali”. Con queste parole conclude Icardi che la definisce addirittura tossica.

Non proprio un clima sereno e oltretutto sembra non stiano facendo nulla per tenere lontani gli occhi indiscreti del pubblico dalle loro vicende personali. I due, d’altronde, non si sono mai tirati indietro dal mettere sulla pubblica piazza le loro vicende familiari, non ultima la diatriba con la colf che, già in tempi non sospetti, aveva spifferato tutto rispetto la loro prossima separazione.

Icardi è in Turchia e Wanda in Argentina dove è impegnata per la registrazione della trasmissione corrispondente al nostro Cantante Mascherato. La donna, però, sembra essere più in forma che mai e non sembra affatto soffrire per la situazione scottante che sta vivendo.

Gli scatti social che stimolano ogni fantasia

Wanda pubblica continuamente i suoi scatti super sensuali e l’ultima serie ha provocato la fantasia dei suoi fan. In occasione della trasmissione si fa fotografare con il look della serata. Un vestito a sirena bianco con inserti argentati che è talmente attillato da scomparire.

L’immagine è resa ancor più sexy dai sensualissimi guanti bianchi che indossa e dalla maschera nera che le incornicia il volto angelico. E’ più sexy che mai e i suoi fan hanno mostrato di apprezzare con infiniti commenti e like. Tutti, sono curiosi di sapere come andrà a finire la vicenda tra i due e, siamo certi, non mancheranno aggiornamenti che gli stessi protagonisti stanno già ora “buttando in pasto” alla stampa.