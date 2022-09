Regina Elisabetta II, pubblicato il certificato di morte: ecco le reali cause del decesso della Sovrana

Sono ormai passate quasi due settimane dai solenni funerali per la Regina Elisabetta II, ma la Famiglia Reale ha diramato un comunicato importantissimo. Eccolo.

La morte della Regina Elisabetta II ha segnato certamente il Regno Unito e non solo: un’autentica icona del ‘900 si è spenta. Ai funerali della Sovrana, in una Londra blindata, hanno partecipato quasi 2mila tra Capi di Stato e delegazioni estere.

Intanto, come sappiamo, Re Carlo III è salito al trono, anche se per l’incoronazione ufficiale bisognerà attendere giugno prossimo, seguendo i protocolli rigidissimi della Monarchia britannica.

Nelle ultime ore, sono stati pubblicati diversi retroscena – mai confermati – di avvenimenti che sarebbero accaduti poche ore prima, e poche ore dopo, la morte della Regina Elisabetta II. I più clamorosi riguardano certamente il Principe Harry: non solo al Duca del Sussex sarebbe stato vietato di portare sua moglie Meghan Markle, ma avrebbe appreso della morte della Sovrana su internet.

Infatti, il Principe Harry – questo è certo – non è arrivato a Balmoral insieme al resto della Famiglia Reale, che non lo ha aspettato per l’annuncio ufficiale. Si è parlato anche di una possibile caduta, nei giorni precedenti, della Regina Elisabetta II, le cui conseguenze sarebbero state sottovalutate dai medici. Ma questa versione non è mai stata nemmeno commentata da Buckingham Palace.

Il National Records of Scotland ha pubblicato il certificato di morte della Regina Elisabetta II che, come si apprende, è stato registrato nell’Aberdeenshire il 16 settembre, come confermato del resto dal Cancelliere Generale della Scozia. Il documento svela le reali causa di morte della Sovrana, smentendo le voci citate su una possibile caduta. Sua Maestà è deceduta di vecchiaia.

The National Records of Scotland has today published an extract from Her Majesty the Queen’s death certificate. Following her passing at Balmoral on September 8th, the Queen’s death was registered in Aberdeenshire on 16th September pic.twitter.com/kgPRYFsRXh

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 29, 2022