La frase choc di Meghan che ha indignato Camilla: ecco perché ha iniziato a trattarla con freddezza

Harry e Meghan sono nella bufera. I dipendenti di palazzo svelano i retroscena sui Sussex accusati di bullismo. Intanto fa discutere una frase con cui Meghan ha profondamente deluso Camilla

Harry e Meghan continuano a far discutere. Nonostante i duchi di Sussex facciano di tutto per accaparrarsi l’apprezzamento e la benevolenza dei sudditi e del pubblico americano le indiscrezioni che circolano sul loro conto non remano a loro favore.

A tenere banco in questi giorni il chiacchierato rapporto tra Meghan Markle e Camilla. La moglie di Carlo III ha sempre cercato di instaurare con Meghan un rapporto cordiale, mostrandosi sempre molto disponibile nei confronti della duchessa di Sussex.

La nuova regina consorte è sempre stata ignorata da Meghan fino a quando il loro rapporto è naufragato. Meghan ha oscurato un intervento pubblico di Camilla che le stava molto a cuore. Gli insider di Buckingham Palace avevano dichiarato: “Camilla non voleva vedere nessuno litigare e poi Meghan le piaceva parecchio”.

La frase clamorosa di Meghan ha indignato Camilla

Il rapporto tra Meghan Markle e Camilla è da tempo al capolinea. Inizialmente la nuova regina consorte ha cercato di accogliere nella famiglia reale la duchessa di Sussex, ma una scandalosa frase di Megan l’avrebbe definitivamente allontanata. Nel libro Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, di Valentine Low l’autrice racconta che durante il royal tour in Australia del 2018 Meghan, stanca di stringere mani e sorridere avrebbe dichiarato: “Non posso credere di non essere pagata per questo”.

La frase ha lasciato senza parole Camilla che ha deciso di quel momento di trattare con freddezza Megan. Ma non è tutto perché i duchi di Sussex sono nel mirino dello staff di palazzo che dopo aver avuto a che fare con loro ho affondato, Il Club dei Sopravvissuti ai Sussex.

I dipendenti accusano duramente i Sussex: Meghan sociopatica, Harry rozzo e capriccioso

Lo staff ha accusato più volte la duchessa di bullismo definendola “sociopatica e narcisista”, ma c’è di peggio. Secondo i dipendenti di palazzo la duchessa sarebbe dedita al culto di se stessa in maniera esclusiva e sprezzante verso gli altri.

Lo staff ne ha anche per Harry definito altezzoso, rozzo, sprezzante e capriccioso, uno dei dipendenti dei Sussex ha rivelato: “Harry mandava ai dipendenti e-mail orribili. Era così rozzo”. Un altro rincara la dose commentando: “Ogni dieci minuti venivo richiamato da lei o da Harry che mi urlavano addosso. Era impossibile sfuggirgli”.