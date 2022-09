“Non so perché mi chiamano così”, Camilla rivela il soprannome affibbiatole dai figli di William e Kate

Quali sono i rapporti tra i Principi William e Harry, e le mogli di entrambi, con la nuova Regina consorte Camilla Shand? Ecco tutta la verità.

Con la morte della Regina Elisabetta II e l’ascesa al trono di Re Carlo III – la cui incoronazione è ad ogni modo prevista per il prossimo giugno – la moglie del primogenito della Sovrana, Camilla Shand, è divenuta Regina consorte.

Negli scorsi anni, Camilla Shand dichiarò di non volere tale titolo, in omaggio alla Principessa Diana. Ma è stata la stessa Regina Elisabetta II a chiedere, lo scorso anno, ai cittadini britannici di chiamarla con tale titolo.

Del resto, Camilla Shand, aveva già rifiutato il titolo di Principessa del Galles: infatti, sino alla nomina di Kate Middleton, l’ultima con ad avere quel titolo era stata la Principessa Diana.

Oggi Camilla è nei cuori dei britannici

Negli anni si è parlato molto dei rapporti tra i Principi William e Harry con Camilla Shand. Per anni, del resto, Shand ha dovuto incassare una certa opposizione da parte dei cittadini britannici, ancora legatissimi alla figura di Lady Diana. Con gli anni, e grazie anche agli altri membri della Famiglia Reale, Camilla Shand è entrata nei cuori di tutti.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue, nel luglio scorso, Camilla Shand ha confessato: “Sono stata esaminata per così tanto tempo, devi trovare un modo per conviverci. A nessuno piace essere osservato tutto il tempo, essere criticato. Ma penso di aver superato tutto alla fine. Sono andata avanti. Devi continuare a vivere”.

Il soprannome di Camilla

Camilla Shand, dal suo primo matrimonio – terminato nel ’95 – con Andrew Parker Bowles, ha avuto due figli, Tom e Laura. La Regina consorte è nonna e nel corso dell’intervista con Vogue ha spiegato: “La cosa bella dell’essere nonna è che puoi viziarli di tanto in tanto, dare loro la maggior parte delle cose che i genitori proibiscono loro di avere”. Chiaramente, tra i suoi nipotini, vanno annoverati i figli dei neo Principi del Galles William e Kate e dei Duchi del Sussex, Harry e Meghan.

Come sappiamo, Camilla Shand e Re Carlo passano molto più tempo con George, Charlotte e Louis – figli di William e Kate – che con Archie e Lilibeth Diana, figli di Harry e Meghan, che vivono in California. Sui primi tre, ha spiegato: “Per loro sono Gaga. Niente a che vedere con la cantante, naturalmente. In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta, ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”. Il riferimento di Camilla è per “gaga”, ovvero “matta”, ma il soprannome deriverebbe in realtà da una storpiatura di “grandma”, nonna.