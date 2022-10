Fatto in casa da Benedetta, sapete dove va a finire il cibo cucinato? La risposta è incredibile

Benedetta Rossi è una delle cuoche più famose d’Italia, ma vi siete mai chiesti dove va a finire tutto il cibo preparato dalle sue abilissime mani? La risposta lascerà tutti senza parole.

Benedetta Rossi e suo marito Marco, insieme al cagnolino Cloud, sono diventati ormai dei paladini della televisione italiana. Il fenomeno, che ha spopolato in tutta Italia, è nato grazie all’idea semplice, ma vincente, di condividere dei momenti di cucina casalinga online.

Benedetta Rossi, dalle ricette casalinghe su YouTube alle trasmissioni in Tv

E’ partito tutto quando hanno iniziato a pubblicare qualche video tutorial culinario su YouTube, ma fin da subito i coniugi hanno capito che quello che era iniziato per gioco poteva diventare un lavoro serio. Benedetta è laureata in biologia, ma non ha mai esercitato la professione bensì, essendo nata in una famiglia marchigiana che gestisce un agriturismo, fin da giovanissima ha lavorato nelle cucine specializzando le sue tecniche ai fornelli.

La sua esperienza in una cucina professionale l’ha portata a diventare in poco tempo una delle cuoche più seguite della televisione. Dopo YouTube, infatti, è sbarcata in tv, sul canale Food Network, dove insegna al pubblico a casa a preparare manicaretti appetitosissimi in poche semplici mosse.

Sono arrivati poi anche i libri di ricette e persino un cartone TV sulla sua vita. Un fenomeno culturale, quindi, che ha rivoluzionato il modo di cucinare davanti ai riflettori. Il suo profilo Instagram, inoltre, oggi è seguito da 4 milioni e mezzo di persone con le quali condivide ricette, consigli per la casa e sprazzi di vita quotidiana.

Che fine fa il cibo preparato nella cucina di Benedetta?

Ma sicuramente tutti si saranno chiesti che fine faccia il cibo preparato nella cucina più seguita d’Italia. E’ stata la stessa Benedetta, accanto a Marco, a svelare l’arcano mistero. Innanzitutto ha confessato che talvolta le capita di bruciare qualche pietanza o rovinare qualche piatto non riuscito a perfezione.

Anche in quel caso, però, non si butta via niente poiché i resti dei manicaretti vengono dati in pasto alle galline della nonna. Per quanto riguarda invece i piatti succulenti che riescono a perfezione, quelli sono riservati alla redazione e ai ragazzi della produzione che, senza farsi pregare più di tanto, spazzolano via tutto.

Quando invece la ricetta è casalinga, sono gli stessi Marco e Benedetta a mangiare i preparati e se le quantità sono esagerate non si tirano indietro dal condividere tutto con la propria famiglia d’origine: mamma, papà e le famose vecchierelle, come ama chiamarle lei, la zia Giulietta e la nonna Blandina.