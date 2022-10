Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che nel corso delle puntate in onda fino al 7 ottobre, Lia Longhi si avvicinerà ad un personaggio storico. Chi sarà mai?

La vita quotidiana è piena di impegni, si sa. Molte giornate, difatti, sembrano essere interminabili e stancanti. Capita spesso di arrivare alle ore serali davvero sfiniti. Per fortuna può esserci una bella consolazione. Che sarà mai?

Oltre ad una buona cena, ristoro dopo una giornata campale, può venirci in aiuto la televisione. Infatti capita spesso di seguire dei programmi interessanti, che magari ci strappano un sorriso. Fra questi c’è Un posto al sole, soap dell’access prime time di Rai Tre.

Un posto al sole: una soap ventennale

Fra i prodotti italiani a lunga serialità degni di nota, c’è senz’altro Un posto al sole. In onda dal lontano 1996, non è solo una soap ma molto di più. Fra tradimenti, storie di vita quotidiana, immagini di una Napoli bellissima ma problematica, Un posto al sole strappa un sorriso anche dopo una giornata trascorsa fra impegni e stress. I fan entrano in sintonia con i personaggi, i quali gli appaiono quasi come persone di famiglia.

Cosa succederà dunque nelle prossime puntate? Gli episodi in onda fino al 7 ottobre sono davvero ricchi di colpi di scena.

Un posto al sole: cosa vuole Lia Longhi?

Nel corso delle attuali puntate di Un posto al sole si sta dando spazio ad una vicenda piuttosto interessante. Si tratta dell’avvelenamento di Roberto e Marina, storici villani della soap. Qualcuno ha tentato di farli fuori, ma ancora non si sa chi possa essere. Come nei migliori gialli, si sa, il colpevole è sempre la persona più impensabile. Fabrizio? Potrebbe essere. Lara? Molto improbabile.

C’è un personaggio, però, che desta molti dubbi, e forse potrebbe c’entrare qualcosa. Si tratta di Lia Longhi, la nuova governante di casa Ferri. La giovane si è offerta come cameriera di Marina e Roberto, ma a quanto pare potrebbe avere un conto in sospeso proprio con il dottor Ferri.

Stando alle anticipazioni delle puntate in onda sino al 7 ottobre, Lia si avvicinerà ad un personaggio maschile storico. Di chi potrebbe trattarsi?

Ecco a chi si avvicina Lia

Dunque ci sarà un personaggio che interagirà maggiormente con Lia. Forse fra i due potrebbe nascere qualcosa, ma è presto per dirlo. In ogni caso è Diego, il ragazzo a cui si avvicinerà la cameriera di casa Ferri.

Quest’ultima, però, è davvero una persona misteriosa e potrebbe fare anche del male al giovane Giordano.