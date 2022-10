Panariello, il dramma che ha dovuto affrontare | Le ferite sono ancora aperte

Giorgio Panariello sembrerebbe una persona felice e spensierata, ma non è così. Il comico ha un passato davvero doloroso. Un’infanzia all’insegna dell’abbandono e con un padre che non ha mai conosciuto.

Il passato a volte può sembrare una vera zavorra. Tuttavia, per quanto possa essere doloroso, è importante non cancellarlo. Tutto ciò che abbiamo vissuto è qualcosa di fondamentale importanza e che in parte ci ha reso ciò che siamo.

Nessuno lo direbbe, ma il comico che stiamo per menzionarvi ha vissuto un dramma terribile. La sua infanzia è stata all’insegna dell’abbandono ed ha sofferto tantissimo. Di chi stiamo parlando? Giorgio Panariello, proprio lui che di lavoro fa ridere gli altri. Tuttavia il sorriso per lui è ancora un traguardo troppo lontano. Scopriamo insieme la sua triste storia.

Giorgio Panariello e l’infanzia difficile

Giorgio Panariello è uno dei comici italiani più affermati. Non tutti lo sanno ma ha una storia incredibile alle spalle.

Giorgio nasce nel 1960 ma la madre lo abbandona poco dopo il parto. Il bambino cresce con i nonni, i quali cercano di donargli tutto il loro amore. Tuttavia il piccolo sente la mancanza della sua mamma. Quest’ultima torna solo di tanto in tanto a trovarlo per portargli qualche regalo.

La sua infanzia trascorre tutto sommato serena, nonostante l’assenza di entrambi i genitori. Il piccolo Giorgio, infatti, non saprà mai chi sia suo padre.

Ciò che non tutti sanno è che il comico aveva anche un fratello di nome Franco. Quest’ultimo era di poco più piccolo di Giorgio, e come il fratello maggiore anche lui è stato abbandonato dalla madre. Non si sa tuttavia se i due fossero nati dallo stesso padre.

Il famoso comico ha scoperto solo con il tempo di aver un fratello. Franco era stato abbandonato in un collegio ed andava a casa dei nonni solo per qualche festività comandata. Per Giorgio era un amichetto, e solo dopo ha iniziato a capire chi fosse realmente.

Giorgio Panariello ed il rapporto con il fratello

Franchino fin da piccolo è sempre stato piuttosto fragile. Difatti a differenza di suo fratello maggiore ha preso una strada sbagliata. Franco è entrato nel tunnel della tossicodipendenza, anche se è riuscito ad uscirne proprio grazie l’amore di Giorgio. Quest’ultimo, infatti, ha più volte dichiarato di aver fatto di tutto affinché suo fratello si disintossicasse.

La terribile morte di Franco

Dunque Franco era riuscito ad abbandonare la droga ed avere una vita normale. Il fratello di Panariello, però, è morto ugualmente molto giovane. Franchino si è spento in circostanze misteriose ad appena 50 anni.

Il comico ci ha tenuto più volte a precisare che suo fratello non è morto di overdose. A quanto pare è stato abbandonato dagli amici sul lungomare di Viareggio ed è morto per ipotermia. Franco, nonostante non ci sia più, rimane sempre nel cuore del fratello.