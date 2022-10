Nel corso della puntata di Un posto al sole del 10 ottobre, Eugenio andrà a parlare con Ornella. Ma perché lo farà?

La televisione italiana è piena di programmi da seguire. Anche se alcuni, essendo esterofili, preferiscono seguire prodotti dell’estero. Tuttavia non si può certo dire che la tv nostrana non sia in grado di creare cose interessanti. Certo bisogna trovare il genere più adatto a noi ed ai nostri gusti.

Le due reti ammiraglie, sia della Rai che della Mediaset, sono ritenute per eccellenza emittenti generaliste. Questo termine sta ad indicare che ciò che programmano nei loro palinsesti deve essere pensato per un pubblico generale, senza appunto distinzioni culturali, sociali, di sesso o di età.

Un posto al sole: una soap adatta a tutti

Fra i tanti prodotti propinati dalla televisione generalista italiana c’è senz’altro il genere della soap opera. Tuttavia in Italia non sempre è riuscito a decollare, e tante soap si sono fermate dopo appena un anno di messa in onda.

Un posto al sole, invece, sembra essere una delle soap ad aver resistito nel tempo. Forse proprio per il fatto che si discosta vagamente dal genere, trattando temi anche diversi. Certo gli intrecci amorosi sono pur sempre presenti, altrimenti che soap sarebbe. Ma ad essi vanno aggiunti temi sociali anche piuttosto interessanti.

Fra questi vi è senz’altro quello della lotta alla criminalità organizzata. Molti personaggi, difatti, hanno pagato con la loro stessa vita il desiderio di riportare un po’ di giustizia. Questo argomento è rappresentato soprattutto dal personaggio di Eugenio Nicotera, magistrato antimafia. Le anticipazioni ci svelano che nel corso della puntata del 10 ottobre farà qualcosa di sorprendente. Vediamo cosa farà il pm.

Puntata 10 ottobre: Nicotera corre da Ornella

Dunque lunedì 10 ottobre avrà inizio una nuova puntata di Un posto al sole. Cosa succederà nel corso della serata?

Dunque Viola sembra decisa a porre fine al suo matrimonio, dato che non accetta il lavoro del marito. Al contempo, la giovane si avvicinerà al suo collega Gabriele, con il quale instaurerà un rapporto di sintonia. Tuttavia Eugenio non scomparirà dalla sua vita.

L’uomo avrà tanti pensieri per la testa, che lo porteranno a prendere una decisione immediata. Probabilmente lui e Viola sono ancora in pericolo e vorrebbe che la donna accettasse la scorta. La giovane Bruni, però, non vuole essere scortata. Pertanto Nicotera andrà a parlare con la suocera. Perché andrà da Ornella?

Eugenio correrà dalla dottoressa affinché quest’ultima convinca la figlia ad accettare la scorta. Sono ancora in pericolo, dunque? A quanto pare, si.