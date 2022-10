Gerry Scotti: “E’ stata tutta colpa mia..” | La confessione shock del presentatore

Gerry Scotti è certamente uno dei conduttori più amati della Tv, in grado sempre di strappare un sorriso a chi lo segue. Anche lui ha però un rimorso nel suo cuore che non riesce a cancellare del tutto.

Essere amati da un pubblico di tutte le età, al punto tale da guadagnarsi l’appellativo di “zio” non è semplice, ma Gerry ci è riuscito appieno.

Non a caso, lui è considerato uno dei presentatori adatti per programmi in cui sono presenti dei bambini, a cui riesce a strappare un sorriso, ma in grado anche di sdrammatizzare quando emergono storie particolarmente difficili. Chi pensa che lui abbia avuto una vita esente da problemi però si sbaglia di grosso.

Gerry Scotti e la capacità di far sorridere il pubblico

Definire Gerry Scotti come uno stakanovista della nostra Tv non è certamente eccessivo. Ormai da anni, infatti, lui è il re della fascia preserale Mediaset, che divide con Paolo Bonolis, ma non manca anche di fare qualche incursione in prima serata. Non solo a “Tu sì que vales”, dove è uno dei giurati, ma anche con programmi che conduce in prima persona, quali “Lo show dei record”.

Per Mediaset lui rappresenta una vera sicurezza proprio per come è riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori, che lo seguono sempre con grande affetto.

I personaggi famosi sono però chiamati a un compito non semplice: ogni volta che si accende la lucetta rossa della telecamera devono mettere da parte ogni problema e regalare serenità a chi si trova a casa. Non sempre farlo è così scontato come si possa pensare.

Ne sa qualcosa anche il conduttore di “Caduta Libera”, che ancora adesso ha dentro di sè un rimorso difficile da rimarginare.

Il conduttore nasconde un grande dolore

Oggi Scotti ha trovato la serenità al fianco di Gabriella Perino, sua compagna dal 2011, ma che è in realtà una sua vecchia conoscenza. I due infatti si sono ritrovati a distanza di anni mentre si trovavano a scuola ad accompagnare i rispettivi figli.

Edoardo, l’unico figlio di Gerry che lo ha già reso nonno, è nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, la donna che lui ha sposato nel 1991 e da cui si è separato definitivamente nel 2002. Nonostante tutto, il conduttore ancora non riesce a perdonare a se stesso il comportamento avuto nei confronti della ex.

Lui, infatti, è convinto che gran parte della responsabilità della fine del suo matrimonio sia sua: “Lei ha chiesto la separazione perché si era legata a un’altra persona (l’editore Guido Veneziani, ndr). Io però l’ho trascurata perché ero sempre fuori per lavoro” . ha detto a ‘Vanity Fair’.

Parole importanti, che testimoniano come sia importante dedicare sempre la giusta attenzione alla persona che c’è al proprio fianco se non la si vuole perdere.