La moda in Italia è gratis: scopri le date del progetto e come partecipare

Torna l’iniziativa ApritiModa, un progetto nato nel 2017 da un’idea di Cinzia Sasso, che per un weekend l’anno apre le porte delle maison per far apprezzare il genio e la classe dell’artigianato del nostro paese.

Quando parliamo di moda, ci vengono subito in mente le immagini del famoso film del 2006 di David Frankel, “Il Diavolo veste Prada”, interpretato da una magistrale Meryl Streep nel ruolo della esigente Miranda Priestley, ed Anne Hathaway in quello dell’ambiziosa ma ingenua Andrea Sachs. Non è un segreto che per il personaggio di Miranda, la scrittrice Lauren Weisberger (il film è tratto dal suo libro) si sia ispirata alla giornalista ed editrice britannica Anna Wintour, direttrice del mensile Vogue America.

Il mensile Vogue, fondato nel 1892 da Arthur Baldwin Turnure è una delle più rispettate riviste di moda al mondo. Sfogliandolo, possiamo ammirare le ultime tendenze leggere delle ultime novità. Di certo, troveremo molte delle creazioni degli stilisti più amati al mondo, come Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Dolce e Gabbana e molti, molti altri. Se c’è una cosa per la quale il nostro paese è famoso è proprio la moda, ma soprattutto l’artigianato. Quanti di noi hanno sognato, almeno una volta nella vita, di poter assistere ad una sfilata di Versace o Ferragamo? E se ci fosse data la possibilità, questo weekend il 22 ed il 23 di ottobre, di sbirciare dietro le quinte, dove i meravigliosi capi ed i pregiati tessuti, che vengono indossati dalle modelle sulle passerelle, vengono creati?

Il Made in Italy, un weekend nei laboratori dell’artigianato

L’iniziativa ApritiModa, ci consentirà, in tutta Italia, da nord a sud, di poter passare del tempo ad apprezzare la creatività ed il genio dei nostri designers più celebri. Giusto per elencare alcune delle possibilità, a Milano potrete visitare i Laboratori del Teatro alla Scala, Alberta Ferretti, o Armani, nonché il calzaturificio Fratelli Rossetti (Parabiago). Scendendo, a Firenze, tra le tante, potrete passeggiare all’interno dell’Antico Setificio Fiorentino, atelier Ferragamo o Enrico Coveri. A Roma, l’Antica Manifattura Cappelli, la Sartoria Ripense, mentre a Napoli, saranno aperte le porte del Calzaturificio Paolo Scafora e la Camiceria Alberto Nolano.

Quelle sopra citate sono solo alcune delle opzioni, completamente gratuite che potrete vivere il 22 ed il 23 ottobre. Troverete la lista completa delle aperture nelle varie regioni e città, sul sito dell’evento, e vi ricordiamo che sarà necessaria la prenotazione per partecipare, sempre sul sito ufficiale

Per citare il nostro grande Giorgio Armani “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”, e cosa ci sarebbe di più indimenticabile di un weekend nei laboratori di Re Giorgio?