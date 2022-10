Massimo Giletti, flirt con una concorrente del GF| Ecco di chi si tratta

Massimo Giletti sembrerebbe avere un flirt con un volto noto della televisione italiana. In questo articolo vi sveleremo di chi si tratta.

La televisione italiana è piena di autori e conduttori televisivi molto in gamba. Difatti i vari pogrammi proposti dalle principali reti italiane riescono ad ottenere sempre un certo successo.

I talk show sono trasmissioni molto seguite, dato che riescono ad attirare l’interesse del pubblico. Difatti si tratta di prodotti in grado di destare attenzione attraverso dibattiti riguardo argomenti di pubblico interesse. Fra i giornalisti italiani degni di nota, c’è senz’altro Massimo Giletti.

Massimo Giletti: biografia

Massimo Giletti nasce a Torino nel 1962 da una famiglia agiata. Il padre, oltre ad essere un pilota automobilistico, era anche un imprenditore. La loro famiglia possedeva un’azienda tessile, tutt’ora attiva. Difatti, in seguito alla dipartita del padre, lo stesso Massimo diventerà presidente dell’azienda. Nella città piemontese, il giovane Giletti frequenterà il Liceo Classico. In seguito si iscriverà alla facoltà di Giurisprudenza, laureandosi con il massimo dei voti. Nonostante per un periodo si sia occupato degli affari dell’azienda familiare, comprende ben presto che la sua strada sia il giornalismo. Nel corso degli anni, infatti, conduce vari programmi televisivi, diventando uno dei professionisti di punta dell’informazione italiana.

Massimo Giletti: vita privata

Dunque dal punto di vista professionale sappiamo che Massimo Giletti sia un uomo affermato e realizzato. Riguardo la sua vita privata, tuttavia, si sa ben poco. Il giornalista, difatti, preferisce mantenere riservato ciò che riguarda il suo intimo. Nel corso degli anni 90 Giletti ha avuto una lunga relazione con Antonella Clerici. Nonostante la fine del loro amore, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti. In seguito è stato legato alla deputata Alessandra Moretti, ed alla modella Angela Tuccia.

Paparazzato con una donna dello spettacolo

Dunque nonostante le lunghe relazioni sentimentali, Massimo Giletti non si è mai sposato. Attualmente il giornalista sarebbe single, anche se non ne abbiamo la certezza. Difatti c’è un’indiscrezione che sembrerebbe accennare ad un flirt con un volto noto della televisione italiana. Di chi si tratta? A quanto pare di Antonella Fiordelisi, influencer salernitana. La giovane è protagonista di questa nuova edizione di Grande Fratello. Tuttavia la loro frequentazione risalirebbe alla scorsa estate, prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà. La coppia, quindi, si sarebbe già lasciata da qualche mese. I due, però, sembrano essere rimasti in ottimi rapporti.

Del resto Giletti è un galantuomo, e una rottura facinorosa non sarebbe affatto nel suo stile.