Sopravvissuti: ci sarà la seconda stagione? Ecco tutto quello che sappiamo

Sopravvissuti avrà una seconda stagione? Potrebbe ma non è ancora certo. In questo articolo vi sveleremo tutti i dettagli.

Avete presente le fiction che vi svelano tutto in una sola stagione? Ecco, ultimamente se ne fanno sempre meno. Ormai sia la Rai che altre reti di distribuzione stanno sempre più puntando sui prodotti a lunga serialità. Basti pensare a Don Matteo, giunto alla quota, non certo trascurabile, di tredici stagioni.

Tuttavia il caso del prete-detective più famoso d’Italia non è l’unico. Di serie che hanno avuto un notevole successo, tanto da far produrre svariate stagioni, ce ne sono davvero tante. Che Dio ci aiuti, Un passo dal Cielo, Doc nelle tue mani, Un medico in famiglia. Tuttavia la conditio sine qua non risulta essere sempre e solo una: i dati auditel. Cosa succede se una fiction, già alla prima stagione, non ha il successo sperato?

Sopravvissuti: ascolti sotto le aspettative

Come detto precedentemente ci sono tantissime fiction che hanno avuto davvero un gran numero di stagioni. In base a cosa? Al riscontro del pubblico, in primis. Ovviamente servono anche i presupposti narrativi, ma quelli stanno poi alla bravura degli autori. Tuttavia il problema sussiste nel momento in cui una fiction non ha il riscontro sperato. Dunque, è un po’ quello che è successo con Sopravvissuti, fiction della prima rete Rai, conclusasi martedì 1 novembre. Si tratta di un prodotto di alta qualità, con una buona tecnica narrativa ed effetti speciali straordinari. Gli elementi per una seconda stagione ci sarebbero tutti, se non fosse che gli ascolti non sono stati certo alti.

Sopravvissuti termina con finale che non sa di finale

Dunque, come detto precedentemente, gli autori tendono a scrivere delle storie destinate alla lunga serialità. Difatti anche Sopravvissuti si è conclusa con un finale aperto, che più aperto non si poteva. Quello andato in onda, non sembra neppure un epilogo, dato che mancano delle parti fondamentali. L’ultima puntata della fiction con la regia di Carmine Elia ha lasciato troppi punti interrogativi. Invece che dare risposte, sembra che abbia accentuato le incognite, incalzando la curiosità. Il vero mistero dei sei superstiti non è stato svelato. Difatti non si comprende nemmeno la motivazione per il quale avrebbero dovuto nascondere tutto. A questo punto, a giudicare dalle scene finali di Sopravvissuti, la seconda stagione sembrerebbe d’obbligo, anche solo per rispetto a coloro che l’hanno seguita con interesse per ben sei puntate.

La seconda stagione è già stata scritta

Dunque a quanto pare una seconda parte di Sopravvissuti c’è già. A dichiararlo è stata la stessa Viola Rispoli, autrice della storia. Rispoli ha creato una fiction, divisa in due parti, dunque il finale aperto è da traino alla seconda stagione. Quindi la storia c’è già, ma la Rai vorrà produrre una nuova stagione? Al momento conferme non ce ne sono. Considerando gli ascolti non certo eccellenti bisognerebbe tener presente che la Rai potrebbe decidere di non mandare in onda la seconda parte. Tuttavia, proprio per rispetto verso gli spettatori che hanno seguito la fiction con entusiasmo, si potrebbe optare per un’altra soluzione.

La seconda stagione potrebbe essere trasmessa su Rai Due

Perché Sopravvissuti non ha avuto il successo sperato? La storia è avvincente, dal ritmo incalzante e ricca di mistero. Tuttavia la risposta potrebbe essere più semplice di quanto sembri: è un prodotto da Rai Due. Difatti sulla seconda rete Rai vanno in onda delle fiction dai toni decisamente diversi rispetto a quelli della rete ammiraglia.

Basti pensare al caso di La porta rossa. Gli ascolti sono stati più o meno gli stessi di Sopravvissuti, ma commisurati al format della seconda rete, appaiono molto più alti, quasi da gran successo. Dunque la risposta per la seconda stagione potrebbe essere proprio questa, ovvero di spostare la fiction su Rai Due. Tuttavia bisogna sempre attendere le dichiarazioni ufficiali della Rai. Del resto è all’azienda radiotelevisiva nazionale che spetta l’onere di decidere quale possa essere il destino di Sopravvissuti.

Abbandonata alla deriva con mille interrogativi, o una bella traversata verso la seconda stagione?