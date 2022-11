Vincenzo Salemme: conoscete la “moglie”? E’ famosa più di lui | Ecco chi è

Vincenzo Salemme è uno dei personaggi dello spettacolo più amati. Conoscete la moglie?

Per le persone è più importante ridere o piangere? Sembrerebbe una domanda banale ma non lo affatto. Probabilmente sono importanti entrambe le azioni. Tuttavia tutti preferiscono di certo ridere piuttosto che piangere.

Ed ora passiamo ad un’altra domanda: è più facile far ridere o far piangere? Qui la risposta è molto ovvia. Vi possiamo assicurare che è molto più facile far piangere. Difatti il genere tragico va sempre. Strappare le lacrime riesce un po’ a tutti. Certo con questo non vogliamo sminuire il genere tragico, anzi. In ogni caso in un momento come questo, abbiamo tutti bisogno di ridere. Nel nostro Paese gli attori comici non mancano di certo. Fra questi non possiamo non annoverare Vincenzo Salemme.

Vincenzo Salemme: biografia

Vincenzo Salemme nasce a Napoli, città che porta sempre nel cuore. Nella sua comicità c’è tanta napoletanità. L’attaccamento alle sue origini emerge in ogni sua opera. Tuttavia, nonostante l’amore viscerale per la sua terra, ben presto l’ha dovuta lasciare. Salemme, infatti, dopo la laurea in lettere, si trasferisce a Roma. Proprio nella capitale spiccherà il volo come attore. Sarà scritturato dal grande Eduardo De Filippo in diverse opere. Questo legame con il grande drammaturgo gli consentirà di acquistare fama come artista. Dopo la morte di Eduardo, Salemme deciderà di metteri in proprio, fondando una compagnia tutta sua. Ma il talento dell’attore non si limita solo alla parte comica. L’artista partenopeo, infatti, è anche regista, sceneggiatore e drammaturgo.

Vincenzo Salemme: vita privata

Della vita privata di Salemme si sa piuttosto poco, dato che lui stessa ha sempre mantenuto il massimo riserbo. L’attore è stato per anni sposato con Valeria Esposito, diventata poi sua manager. Il loro rapporto ha dovuto superare momenti molti bui. I due volevano tanto avere un figlio, e purtroppo non sono riusciti a realizzare questo loro desiderio. A quanto pare la donna ha subito un aborto spontaneo. La coppia, dopo anni di amore, si è separata, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Salemme è oggi nuovamente felice accanto ad Albina Fabi, costumista di Tale e Quale Show.

Ecco chi è la moglie cinematografica di Salemme

Salemme ha recitato in tantissimi film, interpretando svariati ruoli. Difatti ha lavorato anche al fianco di donne bellissime. Fra queste non possiamo non citare Stefania Rocca. Si tratta di un’attrice dotata di grande fascino oltre che di grande talento. Rocca ha interpretato il ruolo di Daniela Russo, moglie del personaggio di Salemme nel film Non si ruba a casa dei ladri.