Bonus di 1380 euro alle famiglie| Ecco chi ne ha diritto e come entrare in graduatoria

In arrivo un nuovo bonus di 1380 euro da parte dell’Inps. Ecco chi può usufruirne.

Nel corso della storia non sono mai mancati i momenti di crisi. Del resto le differenze sociali ed economiche sono sempre esistite. La piramide sociale ha caratterizzato l’umanità fin dalla notte dei tempi. Purtroppo così come le persone ricche, ci sono sempre state anche le persone povere.

Per poveri si intende, ovviamente, coloro che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Di famiglie indigenti oggi ce ne sono davvero tante. In molte riescono a far quadrare i conti in nessun modo, anche e soprattutto perchè non hanno un lavoro che gli permette di guadagnare a sufficienza. Per questo motivo lo Stato deve intervenire con misure di sostegno atte a tutelare questi nuclei familiari.

Mancanza di lavoro e povertà

Dunque l’Italia non è un Paese povero. Tuttavia anche in Italia ci sono i poveri. Difatti, pur essendo uno Stato economicamente sviluppato, facente parte del gruppo di potenze industriali, soffre a causa della crisi economica. Il lavoro, difatti, c’è ma non per tutti. Del resto l’Italia è anche meta di immigrazione. Pertanto bisognerebbe garantire un lavoro anche a coloro che scelgono di venire qui per iniziare una nuova vita. Tuttavia l’offerta di lavoro risulta essere di gran lunga inferiore alla domanda. Inoltre c’è da tenere presente anche un altro fattore. L’ascensore sociale in Italia sembra essere piuttosto bloccato. Ciò significa che chi nasce figlio di operaio, difficilmente diventare benestante. La scolarizzazione e l’istruzione sembra essere l’unico modo per mettere in atto una scalata sociale. Tuttavia anche studiare ha dei costi e non tutti possono sostenerli.

Lo Stato in aiuto delle famiglie indigenti

Come affermato precedentemente la situazione economica italiana non è delle più rosee. Del resto anche la pandemia ha contribuito al peggioramento della situazione. Molte attività imprenditoriali, difatti, sono state costrette a chiudere i battenti. Questo ha causato la perdita di tantissimi posti di lavoro. Pertanto in seguito a tale dispersione, lo Stato ha compreso di dover intervenire per garantire i bisogni primari ai cittadini italiani.

In arrivo un nuovo bonus

Lo Stato sta cercando di intervenire in qualche modo. Difatti ha deciso di erogare un nuovo bonus, dalla somma di 1380 euro. Naturalmente per richiederlo sarà necessario possedere determinati requisiti. Di questa iniziativa se ne occuperà l’Inps, la quale stilerà una graduatoria per l’erogazione della modalità di sostegno. Ciò significa che il sussidio sarà concesso in primis a chi ne ha più bisogno.

Chi può ottenere i 1380

Per richiedere questo bonus sarà necessario seguire una determinata procedura. Prima di tutto sarà necessario essere iscitti alla Gestione Unitaria del Prestazioni Creditizie e Sociali. Inoltre la somma di denaro erogato sarà differenziata in base alla fascia di appartenenza.