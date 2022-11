Novità in arrivo per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza. Ecco di cosa si tratta

La situazione economica attuale italiana non è certo delle migliori. Gli anni post pandemici passeranno alla storia come una fase di assestamento. Difatti è ancora presto per tirare un respiro di sollievo. Non siamo certo fuori dalla crisi.

La pandemia, difatti, ha messo in ginocchio un’intera nazione. La chiusura forzata delle attività hanno si che gli imprenditori si trovassero senza gli introiti delle loro attività. Non tutti, infatti, sono riusciti a riaprire i battenti. Alcuni ci hanno provato, ma non è andata a buon fine. Tutto ciò ha causato la perdita di un gran numero di posti di lavoro. Per molti dipendenti non è certo facile riuscire a trovare un nuovo impiego. Del resto la crisi per la mancanza di posti di lavoro c’era già molto prima della pandemia. Questo vuol dire che il governo deve intervenire con misure di sostegno.

Reddito di cittadinanza: una misura di sostegno indispensabile

Dunque da un po’ di tempo a questa parte non si fa altro che parlare di Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una forma di reddito minimo garantito erogata dallo Stato. I percettori sono tutte persone indigenti, con un ISEE basso e senza prospettiva lavorativa. In molto vedono questa forma di ssoetgno come un modo per permettere di stare a casa a persone che potrebbero essere lavorativamente attive. Difatti fra i percettori del Reddito ci sono senz’altro persone giovani e sane, le quali potrebbero mettersi alla ricerca di un lavoro. Indubbiamente c’è chi se ne approfitta, fraitendendo la vera utilità del Reddito: ovvero l’integrazione al lavoro. Al contempo, però, bisogna tener presente che il Reddito di Cittadinanza è una misura indispensabile. Questo perchè il lavoro non c’è, ed anche in casi in cui sembra esserci qualche impiego, molto spesso i datori di lavori tendono a sottopagare il personale.

Reddito di cittadinanza: novità in arrivo

A quanto pare ci sono delle novità in arrivo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per quanto riguarda il mese di novembre, l‘importo della ricarica dovrebbe essere maggioritato di 150 euro, ma non per tutti. Questo bonus, infatti, verrà erogato esclusivamente a nuclei che detengono determinati requisiti.

Ecco chi non potrà avere il bonus di 150 euro

Dunque non tutte le famiglie potranno avere diritto al bonus di 150 euro. Vediamo nello specifico quali sono i requisiti da possedere per aver accesso alla maggiorazione. Secondo quanto stabilito dal comma 16 dell’articolo 19 l’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui sia presente un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 dai comma 1 a 15.