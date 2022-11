La versione rosa dell’app può sembrare apparentemente un simpatico vezzo. Tuttavia non è affatto così. Ecco perché bisogna prestare massima attenzione.

Il telefono è ormai diventato una parte di noi. Difatti sono solo in pochi coloro che riescono a trascorrere del tempo lontano dal proprio cellulare. Vuoi per lavoro, vuoi per contatti sociali, vuoi per svago, si tende sempre a prendere il proprio smartphone, anche solo per vedere se ci sono delle novità.

Inoltre c’è da tener presente anche un altro fattore. I cellulari sono diventati un vero e proprio scrigno di informazioni e non solo. Difatti sui nostri smartphone vengono costantemente scaricate delle applicazioni. Fra queste vi è senza ombra di dubbio Whatsapp, sistema messaggistico istantaneo.

L’importanza di Whatsapp

Se ci mettessimo a controllare uno ad uno i telefoni delle persone potremmo facilmente scoprire che su ciascuno è presente Whatsapp. Quest’ultima, infatti, è una delle applicazione più scaricate al mondo. Alla fine a differenza di TikTok ed Instagram non è un canale social. Allo stesso tempo, però, consente alle persone di mantenersi in contatto. Difatti, ormai le telefonate quasi non si usano, perchè tanto alla fine c’è Whatsapp. Grazie a questa applicazione si possono inviare in modo istantaneo messaggi, foto, video ed anche fare delle lunghe videochiamate.

Attenzione alla versione rosa di Whatsapp

Dunque abbiamo appurato quanto sia utile e comodo avere Whatsapp. Tuttavia come in tutte le cose bisogna tener presente anche gli aspetti negativi e non solo quelli positivi. Tale applicazione, difatti, non ti consente quasi mai di staccare la spina. Se sei fuori per una vacanza possono facilmente disturbarti tuoi colleghi per chiederti informazioni inerenti al lavoro. Insomma per staccare davvero, devi necessariamente spegnere il cellulare. In ogni, a parte questi aspetti bisogna anche fare attenzione ad alcune truffe che circolano.

Ecco cosa può fare la versione pink di Whatsapp

Da un po’ di tempo su Android si è diffusa la versione pink. Sembrerebbe un vezzo, una personalizzaione estrema dell’applicazione, ma non è così. Difatti il logo e lo sfondo sono sempre stati di colore verde, in questa particolare, quanto pacchiana versione il colore è il rosa. Tuttavia non è una semplice personalizzazione ma una vera e propria truffa. Una volta scaricata la versione pink potrebbero iniziare non pochi problemi per coloro che ne hanno richiesto l’installazione. Difatti si tratta di un virus in grado di impossessarsi di tutti i dati personali presenti sul cellulare. Come fare per proteggerci da questa tipologia di truffe? In primis non scaricare la versione rosa. Inoltre, qualora l’aveste scaricata, bisognerà disinstallarla immediatamente e chiudere tutte le sessioni attive.