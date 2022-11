Mina Settembre: ci sarà la terza stagione? Ecco tutto ciò che sappiamo

La seconda stagione di Mina Settembre è terminata da poco. I fan già iniziano a chiedersi se ci sarà o meno un seguito alla fiction. In questo articolo vi sveleremo se e quando tornerà in onda.

Guardare la televisione è qualcosa che piace un po’ a tutti. Difatti, sebbene ci siano degli scettici che la ritengo un qualcosa di serie B, risulta avere sempre il suo fascino.

La televisione italiana, del resto, offre una vasta gamma di programmi da seguire. Dal talent show ai reality, sino ad arrivare alle fiction. Quest’ultimo genere è molto amato dal pubblico, nonostante qualcuno lo ritenga inferiore alle produzioni cinematografiche. Tuttavia non è affatto vero, dato che ci sono delle fiction scritte e dirette a regola d’arte. Fra queste vi è senz’altro Mina Settembre, fiction di Rai Uno con Serena Rossi.

Mina Settembre: un grande successo di pubblico

Mina Settembre è una delle fiction italiane più amate dal pubblico. Il merito è sicuramente di Maurizio De Giovanni, autore dei romanzi a cui è ispirata la serie. Mina Settembre, difatti, è un personaggio nato dalla fantasia dello scrittore napoletano. Il successo dei libri ha spinto i vertici Rai a produrre una fiction ispirata alle fatiche letterarie di De Giovanni. A dare il volto alla giovane Settembre è Serena Rossi, attrice di grande talento. Rossi, difatti, è riuscita a rappresentare al meglio questo personaggio, donandole grinta e sensibilità. Il pubblico a casa non ha potuto fare altro che apprezzare.

Mina Settembre: come si è conclusa la seconda stagione

Dunque dopo il successo della prima stagione, andata in onda fra gennaio e febbraio 2021, la Rai ha deciso di rinnovare Mina Settembre anche per una seconda stagione. Gli sceneggiatori si sono subito messi all’opera per riadattare i libri di De Giovanni. La seconda parte è stata molto attesa da parte del pubblico, il quale voleva scoprire l’evoluzione delle vicende personali di Mina. Come prevedibile anche i nuovi episodi si sono rivelati un successone. La seconda stagione si è conclusa con una Mina consapevole delle sue scelte sentimentali. La protagonista, difatti, si è riappacificata con Mimmo, il ginecologo del consultorio. Dopo diverse peripezie, i due sono riusciti finalmente a tornare insieme. Tuttavia lui è dovuto partire all’improvviso per Barcellona, per accorrere in aiuto di sua sorella. Dunque una nuova separazione per la coppia.

Ci sarà una nuova stagione di Mina Settembre?

Conclusa la seconda stagione, i fan iniziano a chiedersi se ci sarà o un seguito alla fiction. La storia ha lasciato dei punti interrogativi che potrebbero fare da traino ad un’eventuale terza stagione. L’affetto del pubblico non manca certo. La decisione, però, spetta a vertici Rai. A quanto pare, stando alle dichiarazioni degli sceneggiatori, i nuovi episodi sono già in fase di lavorazione. Quindi si: ci sarà la terza stagione di Mina Settembre.