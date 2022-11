Ci sono delle vita al limite. Paula era una donna fortemente obesa, con una prospettiva di vita bassissima. Oggi è una donna nuova. In questo articolo vi parleremo della sua incredibile trasformazione.

Quanto conta l’aspetto fisico nella vita? Conta quanto basta, o almeno così dovrebbe essere. Ed invece noi esseri umani facciamo in modo che conti più del dovuto. Quante volte denigriamo una persona solo perché sovrappeso? Quante volte ci fermiamo all’aspetto fisico, traendo conclusioni improprie ed affrettate? Tante, tantissime, troppe.

Tuttavia al di là di quell’aspetto puramente estetico, l’obesità è un problema sociale. Lo è perché si tratta di una vera e propria malattia, una di quelle difficili da curare. Eppure i casi a lieto fine ci sono. Ci vuole coraggio per cambiare stile di vita. Per dimagrire non serve solo diminuire le portate e fare attività fisica, serve molto di più.

Alimentazione ed obesità

Nella vita ci sono tanti doveri, e pochi piaceri. Uno di queste è senz’altro mangiare. Del resto a chi non piace mangiare? Il cibo non è soltanto qualcosa con cui riempire il nostro stomaco, ma anche ben altro. Cibo è convivialità, cultura, tradizione. Tuttavia come ogni cosa esiste sempre un rovescio della medaglia. Mangiare è un piacere, oltre che un bisogno, ma bisogna farlo con moderazione. Difatti consumare determinati alimenti in eccesso può causare problemi di obesità. Quest’ultima rappresenta una delle maggiori cause di morte, anche se ne parla ancora troppo poco.

Obesità e vite al limite

Dunque l’obesità non è solo un fattore estetico. Il body shaming, difatti, non sarà mai non qualcosa di positivo, anzi. Tuttavia c’è qualcosa di ben più importante dell’apparire belli ed in forma: la salute. Avere chili di troppo può causare non pochi problemi al nostro organismo. L’obesità, difatti, aumenta in primis il rischio di contrarre malattie cardio-vascolari. In secundis aumenta anche il rischio di displasia, il processo alla base dello sviluppo del tumore. Pertanto sarebbe indispensabile mantenersi normopeso per evitare rischi futuri. Tuttavia non è semplice mantenere un peso costante, soprattutto per determinate categorie di persone. Ci sono casi di vite al limite, dove grossi obesi non hanno altra scelta che quella di dimagrire.

Paula di Vite al limite e l’incredibile trasformazione

Il programma di real time, Vite al limite, narra proprio vicende di persone fortemente obese. Si tratta di un’obesità problematica ed invalidante, la quale deve essere risolta nel minor tempo possibile. Pertanto queste persone si presentano dal dottor Nowzaradan. Una volta giunte del professionista del dimagrimento dovranno seguire una dieta mirata per perdere peso in vista dell’intervento di gaypass gastrico. Fra le tante persone che hanno deciso di sottoporsi a questo trattamento, c’è Paula, una donna con un peso di ben 250kg. Oggi la giovane donna ha raggiunto il suo obiettivo di rimettersi informa. Una trasformazione che l’ha strappata da un possibile epilogo non certo positivo.

Ecco come appare oggi Paula

Paula è una delle pazienti del dottor Nowzaradan che è riuscita a ritrovare il suo peso forma. La donna oggi pesa appena 65 chilogrammi ed appare in forma smagliante. Il suo percorso di dimagrimento è stato lungo e faticoso, ma alla fine ce l’ha fatta. Alla ragazza, difatti, non sono mai mancate la determinazione e la forza di volontà.