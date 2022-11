Confermata la terza stagione di Mina Settembre, i fan iniziano a chiedersi cosa potrebbe accadere nel corso delle nuove puntate. Ecco tutto quello che sappiamo.

I prodotti a lunga serialità sono sempre più diffusi. Dall’Italia agli Stati Uniti, le serie tv e le fiction non si limitano mai ad una sola stagione. Nel Belpaese ci sono diverse fiction che sono andate in onda davvero per tanto tempo.

Basti pensare al caso del Maresciallo Rocca o di Don Matteo, in onda per ben 13 stagioni. Diciamo che quando un prodotto televisivo va, i vertici tendono a sfruttarlo per farlo durare quanto più a lungo possibile. Difatti anche con una nuova fiction di grande successo, sembra ci sia l’intenzione di rinnovarla per ancora una nuova stagione.

Mina Settembre: confermata la terza stagione

Dunque la seconda stagione di Mina Settembre è terminata da pochi giorni. Tuttavia i fan sono già in trepidante attesa di sapere se ci sarà o meno una nuova stagione. Considerando il successo ottenuto in termini di ascolti sembrerebbe quasi ovvio che venga riconfermata. Difatti, seppure non è ancora giunta la comunicazione ufficiale da parte della Rai, gli sceneggiatori hanno dichiarato di essere già al lavoro. I nuovi episodi sono ancora in fase di scrittura e le riprese potrebbero incominciare questa primavera.

Mina Settembre: quando andrà in onda la nuova stagione

Appurato che ci sarà una nuova stagione, viene da chiedersi quando andranno in onda i nuovi episodi. Dunque se le riprese incominceranno in primavera, Mina Settembre potrebbe tornare in onda per l’autunno 2024. Non è ancora certo se il cast resti invariato o se possa esserci qualche cambiamento. Indubbiamente ci saranno delle new entry per bilanciare le vicende e per creare nuove storyline. Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate.

Mina Settembre: cosa accadrà nei nuovi episodi

I nuovi episodi di Mina Settembre potrebbero essere ricchi di colpi di scena. La seconda stagione si è conclusa con diversi punti interrogativi. Olga riuscirà a sconfiggere la malattia? Mina adotterà Viola? Soprattutto Mimmo tornerà da Barcellona? Quest’ultimo infatti è dovuto partire all’improvviso per raggiungere sua sorella, trovatasi coinvolta in una brutta faccenda. Anticipazioni ufficiali di ciò che accadrà non sembrano essercene. Tuttavia c’è la sensazione che a Mimmo possa accadere qualcosa di brutto. La coppia, poco prima che lui partisse per la Spagna, si è salutata in un modo piuttosto particolare, quasi lasciano presagire che potesse essere un addio.