Gianluca Rana e la Limited Edition “Oro Rosso”, una nuova innovazione in cucina

In cucina sono fondamentali l’innovazione e la fantasia, due fattori che caratterizzano pienamente la filosofia del Pastificio Rana e del suo CEO, Gianluca Rana. Infatti, quest’ultimo è un instancabile sperimentatore e appassionato ricercatore di sapori sempre nuovi. Ed è proprio il suo spirito di innovatore che lo ha portato a sorprendere ancora una volta i consumatori con la creazione di una nuova gamma di pasta fresca dai sapori raffinati, custodita in un elegante pack d’autore dai colori rosso e oro.

Una preziosa confezione che quest’anno assume una veste ancor più speciale grazie ai disegni del famoso illustratore Carlo Stanga. Stiamo parlando della nuova Limited Edition Gourmet “Oro Rosso”, una linea di ravioli unici e ricercati, dagli abbinamenti golosi che rapiscono il cuore: Gorgonzola DOP e Pere, Brasato all’Amarone della Valpolicella DOCG, Zucca e Castagne, Astice e Gamberi.

Tra arte e gusto, i Ravioli Limited Edition “Oro Rosso” di Gianluca Rana ispirano e stupiscono

Con Oro Rosso, Gianluca Rana ha saputo coniugare al meglio l’arte della cucina e del design, che da sempre rappresentano due eccellenze italiane.

Dopo il grande successo delle precedenti limited edition, infatti, Gianluca Rana ha voluto sorprendere di nuovo tutti gli amanti della pasta fresca ripiena proponendo inediti gusti gourmet in un ricercato pack d’autore, impreziosito dal lavoro di un grande professionista dell’illustrazione come Carlo Stanga.

“La nuova edizione limitata Oro Rosso rappresenta perfettamente la nostra continua ricerca di innovazione ed eccellenza, per creare nuove ricette che stupiscano e coinvolgano i nostri consumatori, grazie a creatività e materie prime straordinarie. Oro Rosso si arricchisce inoltre del tratto inconfondibile dell’illustratore Carlo Stanga.” ha dichiarato Gianluca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana. “La cucina e il design sono da sempre le forme d’arte che più rappresentano i valori del nostro Paese nel mondo: è per questo che abbiamo voluto celebrarle insieme, racchiudendole in un prodotto che fa della bontà e dell’unicità la sua principale fonte di ispirazione.”

La nuova gamma indossa quindi una veste esclusiva, in cui i vivaci colori del pack – rosso e oro – fanno da cornice all’estro creativo di questo grande artista. Ed è così che sulla confezione il tratto di Carlo Stanga si anima di nuove forme, dando vita agli ingredienti gourmet che accompagnano la nuova Limited Edition “Oro Rosso”.

Una testimonianza di quanto per il Pastificio Rana e per Gianluca Rana ogni ricetta rappresenti una piccola e golosa opera d’arte, pronta a stupire e ad appassionare gli italiani.

Le nuove creazioni volute da Gianluca Rana saranno in vendita fino a febbraio 2023

Con la limited edition “Oro Rosso” Gianluca Rana ha scelto di portare in tavola una deliziosa danza di sapori, dalle note più delicate a quelle più intense, per vivere un indimenticabile viaggio culinario.

Si parte con l’Astice e i Gamberi, un ripieno nobile e delicato che ritorna, dopo un primo anno di grandi successi, in una veste nuova e più golosa e una texture distintiva. Entra poi in scena un abbinamento che è da sempre protagonista della tradizione italiana ma non smette mai di entusiasmare, ovvero quello forte e deciso del Gorgonzola DOP che si unisce alla dolcezza della Pera.

E poi Zucca e Castagne, con i colori e i sapori tipici dell’autunno e, infine, un secondo piatto molto amato nella cucina italiana, il Brasato, appositamente rivisitato per l’occasione in chiave veneta, grazie all’abbinamento con l’Amarone della Valpolicella DOCG.

I ravioli, quattro favolosi ripieni racchiusi in una sottile sfoglia, saranno disponibili solo per un periodo limitato, a partire dal 17 ottobre fino al prossimo febbraio 2023.

Una creazione che Gianluca Rana ha realizzato grazie al grande team di chef e ricercatori del Pastificio Rana, che hanno saputo dar vita alla sua idea. Degli scrigni preziosi e pieni di gusto, caratterizzati dall’originalità e dalla qualità che da sempre sono la firma inconfondibile dell’azienda veronese.

Un’innovazione senza fine

Da sempre Gianluca Rana individua nella ricerca dell’eccellenza e nell’innovazione i punti fondamentali per la crescita aziendale e sin dal suo ingresso in Pastificio, oltre 35 anni fa, ha favorito lo sviluppo di nuove esperienze di gusto, capaci di anticipare i desideri dei consumatori e le tendenze di consumo in continua evoluzione.

Proprio per questo Gianluca Rana ha dato vita a “Casa dell’Innovazione”, un polo di ricerca all’avanguardia che diviene incubatore di idee, per interpretare e reinventare la tavola, italiana ed internazionale.

Qui, infatti, sono raggruppate diverse funzioni aziendali, tra cui Marketing Innovazione, Ricerca & Sviluppo, Acquisti e Ristorazione che collaborano trasversalmente, senza distinzione di ruolo o area di appartenenza, in un processo di creazione condiviso. Così un team multidisciplinare di chef e ricercatori lavora insieme ogni giorno per dare vita ai prodotti del domani.

Gianluca Rana, infatti, ha sempre creduto nel grande valore delle persone, e questo elemento, unito alla sua visione orientata al futuro e all’internazionalizzazione, è stato il motore del suo successo e ciò che ha saputo distinguere lui e di conseguenza tutto il Pastificio Rana nel panorama non solo italiano, ma anche internazionale.