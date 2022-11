Nuovo allarme di pesticidi nei biscotti. In questo articolo vi sveleremo quali sono le marche da evitare.

Mangiare è uno dei piaceri della vita. Diciamo che ci sono dei cibi che piacciono più di altri. Difatti a chi non piace la pizza? O ancora chi non gradisce i dolci? Certo ci sono delle rare eccezioni, come ad esempio persone a cui non piaccioni alimenti comunemente apprezzati da tutti.

Tra le cose da mangiare più gradite ci sono senz’altro i biscotti. Questi dolcini cotti al forno piacciono a grandi e piccini. Molto utilizzati anche per fare colazione. Nell’immaginario collettivo, difatti, quando si pensa alla colazione vengono in mente il latte ed i biscotti.

Come fanno colazione gli italiani

Dunque la colazione si è sempre detto che sia il pasto più importante. Difatti non deve mai mancare nella dieta. Del resto per iniziare bene una lunga giornata è necessario assumere delle calorie che diano energia. Ovviamente c’è chi va controcorrente e preferisce saltare la colazione. Questa abitudine, tuttavia, non risulta molto salutare ed è meglio evitarla. Ma come fanno colazione gli italiani’ Si sa che il Belpaese è per eccellenza la patria del caffè. Pertanto, se c’è qualcosa che non manca mai sulle tavole degli italiani, quello è proprio il caffè. Può essere assoluto, macchiato e caffèlatte, gli abitanti dello stivale lo prediligeranno sempre a qualsiasi altra bevanda. Mentre da mangiare? Cosa compare su una tavola italiana per la prima colazione? Qui già si entra più nel gusto personale. Dai muesli alle torte, sino ai cornetti. Anche in questo caso, però, c’è un prodotto che risulta più gradito degli altri. Si tratta dei biscotti, declinati e declinabili in svariate versioni.

Le varie tipologie di biscotti

Essendo i biscotti molto amati, tantissime marche di dolciumi, infatti, puntano molto sui questi dolcini secchi al forno, realizzandoli con cioccolato, miele, frutta. Del resto non si mangiano solo a colazione, ma anche durante la giornata magari per un piccolo spuntino. Inoltre fanno bene anche alla linea, dato che non risultano molto ricchi di grassi. Tuttavia bisogna ugualmente fare attenzione. Difatti non è detto che i biscotti confezionati siano sempre molto salutari. Del resto tutti i prodotti confezionati, sia dolci che salati non sempre sono sinonimo di salubrità.

Allarme pesticidi nei biscotti

Dunque come detto precedentemente, i biscotti confezionati non sempre sono molto salutari. Difatti sembra essere emerso un dettaglio non certo positivo. Stando ad un’indagine del mensile “Il Salvagente” su 15 marchi di biscotti, ben il 66% risulta contaminato da pesticidi. Questo non va certo bene. Del resto la mattina abbiamo bisogno di energia, non di pesticidi. Nel mirino ci sono finite anche marche conosciute ed indicate come sinonimo di qualità.

Ecco la lista nera

In questa parte vi sveleremo quali sono i marchi di biscotti da evitare. Parliamo di Carrefour, Misura, Conad e Gentilini. Oltre a contenere tracce di pesticidi ci sono anche tracce di fitofarmaci. Ad esempio in quelli della Carrefour sono stati rinvenuti quattro tipi diversi di fitofarmaci. Dunque bisogna pensarci bene prima di acquistarli e portarli nelle nostre dispense.