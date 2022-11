La serie tv L’amica geniale tornerà sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva della Rai. Le due protagoniste cambieranno volto. Ecco chi sarà l’attrice che vestire i panni di Lila Cerullo da adulta.

La letteratura italiana è ricca di scrittori di grande successo. La nostra letteratura, difatti, costituisce un patrimonio culturale inestimabile. Veri e propri gioielli della nostra tradizione letteraria occupano scaffali di importantissime biblioteche.

Tuttavia, mettendo da parte la letteratura dei secoli passati ed arriviamo ai giorni nostri. Si dice che si legga troppo poco, anche se si scrive molto, moltissimo. La letteratura attuale vanta una gastisima gamma di volumi che spaziano da un genere all’altro. Fra le autrici italiane più amate c’è senz’altro Elena Ferrante, conosciuta soprattutto per la tetralogia de L’amica geniale.

Chi è Elena Ferrante

Dunque Elena Ferrante è una delle scrittrici più conosciute. Non è possibile entrare in una libreria senza vedere su uno scaffale uno dei suoi libri. Pur essendo salita alla ribalta grazie alla collana de L’amica geniale, Ferrante ha scritto anche molto altro. L‘amore molesto, I giorni dell’abbandono, La figlia oscura: sono solo alcuni dei romanzi che portano la firma della scrittrice senza volto. Ferrante, difatti, ha scelto di rimanere in una sorta di oscurità, senza mai mostrarsi al pubblico. Chi è veramente Elena Ferrante? Ne è nato una sorta di caso, una vera e propria “questione dell’identità”.

Chi potrebbe essere Elena Ferrante

In primis sembrerebbe che questo non sia il suo vero nome ma uno pseudomino. Tuttavia l’autrice non ha mai nè smentito, nè confermato tale ipotesi. Su chi possa essere realmente sono state fatte diverse valutazioni. Opinione diffusa che possa trattarsi di Anita Raja, saggista napoletana. Marco Santagata, invece, aveva ipotizzato che si potesse trattare di Marcella Marmo, ex normalista, docente di Storia contemporanea alla Federico II. Tuttavia Marmo smentì categoricamente, mentre Raja non ha mai smentito. Dunque riguardo la figura della Ferrante aleggia ancora un alone di mistero.

L’amica geniale dal libro alla tv

Il successo della tetralogia de L’amica geniale ha spinto i vertici Rai ha puntare su questa storia. Saverio Costanzo, difatti, ha scelto di creare una serie tv incentrata sulle vicende di Lila e Lenù. L’amica geniale parla di una storia di un’amicizia molto particolare fra due bambine diverse ma complementari. Lila ha un’intelligenza viva e fuori dal comune. Potrebbe andare lontano e fare grandi cose, ma le mancano le possibilità per studiare. Lenù ha un’intelligenza diversa ma il suo punto di forza è la perseveranza. Grazie allo studio è riuscita ad elevarsi da una realtà triste e gretta, anche se tuttavia non si libererà mai di quello squallore. ll vero protagonista di questa storia è, però, il quartiere. Una piccola realtà con tanti personaggi mai del tutto buoni e mai del tutto cattivi. La maestria di Costanzo è riuscita a rendere a pieno le atmosfere cupe e desolate del quartiere e delle vicende che vi ruotano attorno.

L’amica geniale 4: le protagoniste avranno un nuovo volto

Esordita nel 2018 con la prima stagione, L’amica geniale tornerà sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva, con il riadattamento del volume finale “Storia della bambina perduta”. Trattandosi di un romanzo che narra varie fasi della vita delle due amiche, si verificano anche dei salti temporali. Ad inizio quarto libro, difatti, le due protagoniste avranno circa trentadue anni, ma man mano arriveranno sino a quaranta. Pertanto, per esigenze sceniche, si è preferito optare per un cambio di attrici. Le due protagoniste, nelle prime tre stagioni, sono state interpretate da Gaia Girace e Margerita Mazzucco, due giovanissime attrici. La loro età, difatti, non permette che possano continuare ad interpretare Lila e Lenu anche nel quarto volume. Dunque chi saranno le nuove attrici? Già a fine terza stagione era stato svelato il volto della nuova Elena. Si tratta dell’attrice Alba Rohrwacher. Dopo mesi di attesa, invece, è giunta finalmente la notizia che rivela il nome dell’attrice che darà il volto a Lila. Si tratta di Irene Maiorino, già nota al pubblico per diverse partecipazioni a fiction di successo.