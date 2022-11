Una terribile malattia ha colpito la chef| Ecco come l’ha superata

Una famosa chef italiana esordiata grazie al programma Masterchef ha parlato della sua malattia. La ragazza ha sofferto molto a causa di questo terribile disturbo. Per fortuna è riuscita ad uscirne.

La salute è ciò di più caro che abbiamo nella vita. Molto spesso, erroneamente, diamo importanza a tante, troppe cose davvero di poco conto. Perdiamo il controllo della situazione, anteponendo altro al nostro bene più prezioso.

Non dovremmo mai smettere di preservarla: questo dovrebbe essere il nostro imperativo categorico. Talvolta quando si parla di salute si pensa solo ed esclusivamente alla salute fisica, dimenticando che esiste anche e soprattutto la salute mentale.

Mens sana in corpore sano

L’alimentazione è una delle cose fondamentali da seguire per bene per restare in salute. Difatti una sana e corretta alimentazione è il primo viatico per avere un corpo sano. Tuttavia non bisogna mai dimenticare un precetto latino “mens sana in corpore sano”. I nostri antenati avevano capito bene che il corpo non può essere scisso dalla mente. Infatti la mente agisce sul corpo ed il corpo agisce sulla mente.

Disturbi alimentari

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di sana alimentazione, tuttavia non sempre è facile trovare l’equilibrio. Difatti c’è chi non riesce in nessun modo ad alimentarsi in modo corretto. Molto semplice cadere negli eccessi sia in un modo che nell’altro. Negli ultimi anni si è iniziato a parlare molto di disturbi alimentari. Cos’é un disturbo alimentare? Si tratta di un processo patologico in cui determinate persone non riescono più ad avere un buon rapporto con il cibo. Anoressia, bulimia ed obesità non sono altro che aspetti diversi di uno stesso problema. Tuttavia in tutti i casi citati si può andare incontro a delle conseguenze devastanti. L’anoressia è una sfida con il proprio corpo, per diventare sempre più magri fino ad annullarsi. Le cause possono essere molteplici: dalla mancanza di affetto alla paura di non essere accettati.

Nota chef parla dell’anoressia

L’anoressia colpisce milioni di persone, soprattutto di sesso femminile. A soffrirne sono soprattutto persone molto giovani se non addirittura adolescenti. Non è facile guarirne, ma se presa in tempo si può riuscire a superare. Naturalmente sarà necessario un supporto psicologico e di personale specializzato. Non tutti lo sanno ma anche un volto noto della televisione italiana ha sofferto di anoressia. Si tratta di Irene Volpe, giovane concorrente di Mastrechef. La venticinquenne romana ha dichiarato di aver iniziato a soffrire di anoressia circa tre anni fa, durante l’Erasmus. Le novità l’hanno portata a sviluppare una sorta di autocontrollo del cibo. Irene ha iniziato a mangiare sempre meno, perdendo tantissimi chili. Tornata in Italia, grazie al supporto della sua famiglia è riuscita a superare questo problema. La partecipazione a Masterchef le è stata di grande aiuto, dandole la forza per buttarsi alla spalle questo terribile periodo.