L’amatissima soap Il Paradiso delle Signore si fermerà per ben due settimane. Un motivo specifico c’è, ed è davvero incredibile.

Ogni fase storica ha degli aspetti sia positivi che negativi. Del resto fa parte della storia dell’umanità. Tuttavia storicamente parlando ci sono delle fasi ricordate con maggiore entusiasmo e considerate più piacevoli.

Ad esempio il Medioevo è un considerato erroneamente come un periodo buio e cupo. Lo stesso, invece, non si può dire degli anni 60, passati alla storia come un periodo di massimo splendore. Sono anni, infatti, caratterizzati da innovazioni e fermento. Proprio per questo motivo la Rai ha deciso di ambientare una fiction proprio in questi anni. Si tratta de Il Paradiso delle Signore, nata fiction, diventata poi soap a cadenza giornaliera.

Il Paradiso delle Signore: gioiellino del pomeriggio di Rai Uno

Dunque come detto prima, Il Paradiso delle Signore nasce come fiction, in onda con un unico appuntamento settimanale. Protagonista assoluto Giuseppe Zeno, attore di grande talento e molto amato dal pubblico. Al suo fianco ci sono Alessandro Tersigni e Giusy Buscemi. Tuttavia, dopo due stagioni in prime time, gli autori decidono di cambiare veste a Il Paradiso, “trasformandolo” in soap. Si tratta di un piccolo gioiello Made in Italy. Difatti, pur appartenendo al genere della soap, risulta essere qualitativamente alta. Lo dimostrano già i nomi degli attori: Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Massimo Poggio. Lo slot in cui è stato collocato è quello della parte centrale del pomeriggio, esattamente alle ore 16:05.

Il Paradiso: trama

Il Paradiso delle Signore è un successo che si rinnova di anno in anno. Giunta alla settima stagione, ottiene sempre ottimi ascolti. Di cosa parla questo gioiellino targato Rai? Le vicende sono ambientate in un grande magazzino degli anni 60, Il Paradiso delle Signore appunto. Il direttore è Vittorio Conti, uomo buono ed onesto, sempre pronto ad aiutare i suoi dipendenti, facendoli sentire a casa. Il Paradiso, difatti, è una grande famiglia. E come in qualsiasi famiglia che si rispetti ci sono anche intrighi, litigi, segreti. Del resto se andassero sempre d’amore e d’accordo che gusto ci sarebbe? C’è poi Umberto Guarnieri, ex suocero di Conti, uomo ambizioso, arrivista, spietato, ma con qualche tallone d’Achille.

Il Paradiso si ferma per due settimane: svelato il motivo

Dunque Il Paradiso delle Signore va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Solitamente la programmazione non si ferma mai se non nel periodo estivo, o per qualche breve periodo per eventi straordinari. Tuttavia giunge la notizia che a partire dal 28 novembre la soap si fermerà per ben due settimane, tornando in onda il 12 dicembre. Alcuni ancora ignorano il motivo per il quale la soap si fermerà. A quanto pare è legato alla programmazione dei Mondiali di calcio del Quatar. I vertici Rai, difatti, hanno deciso di dare spazio alla kermesse sportiva, sacrificando la messa in onda della soap. Gli amanti del calcio saranno contenti, i fan della soap certamente meno.