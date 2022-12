Voucher internet per Partite IVA: come avere il sostegno da 2500 euro

Per accedere al bonus, come fa sapere il Ministero delle imprese e del made in Italy, bisognerà fare domanda entro e non oltre il 15 dicembre 2022

Il nostro Paese, da un po’ di tempo a questa parte, sta mettendo in atto un piano per innovare le infrastrutture informatiche dal punto vista dell’hardware e del software.

Partite IVA: cos’è il bonus Internet

Nel 2021, era stato emesso un bonus PC, per consentire alle famiglie con ISEE non superiore a 20 mila euro di acquistare computer, e avere internet veloce. Iniziato il nuovo anno, sono scattate nuove misure a favore delle Partite IVA. Manca poco per accedere al bonus internet 2022, la cui platea di beneficiari è stata allargata dopo che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio.

La misura è stata infatti assegnata anche a PMI, autonomi e professionisti. L’importo del suddetto bonus è di 2 mila euro, e potrebbe raggiungere i 2.500 solo in certi casi. Per inoltrare richiesta si dovrà contattare il proprio gestore telefonico. La misura di agevolazione vedrà uno sconto da applicare sulla bolletta e servirà per accrescere la banda internet e per i nuovi contratti fibra.

Il Ministero imprese e made in Italy chiarisce in una nota sul sito ufficiale che si può avere il bonus finché non si esauriscono le risorse disponibili e tuttavia facendo domanda non oltre il prossimo 15 dicembre. Lo scopo del bonus internet Partite IVA è quello di incentivare investimenti su banda ultralarga nel nostro Paese, usando le risorse disposte dal PNRR, 609 milioni di euro.

Bonus Internet: come ottenerlo

Imprese e PMI che si trovano in Italia e che desiderino avere il bonus, dovranno tenere conto di una serie di requisiti:

Devono avere iscrizione a registro imprese

Devono sottoscrivere un abbonamento con un gestore telefonico per connessione rapida.

L’importo del bonus cambia a seconda degli aspetti peculiari di ogni connessione e alle spese da sostenere per aumentare la velocità internet. Ergo non sarà sufficiente cambiare gestore per accedere al bonus, ma si dovrà verificare un aumento della velocità a livello di connessione.

I bonus saranno di tre generi: