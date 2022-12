Allarme contaminazione alimentare! Ritirati lotti in due Supermercati per rischio microbiologico

Ci risiamo! Un nuovo allarme alimentare è stato lanciato dal “Fatto Alimentare”, per contaminazione di alcuni cibi.

Stavolta sono due grandi supermercati a ritirare alcuni prodotti fra i più venduti per possibile contaminazione da Escherechia coli e Salmonella. L’ allarme è stato lanciato dal “Fatto Alimentare“.

Escherechia coli

L’ Escherechia coli è un batterio. Il più noto fra il genere dell’ Escherechia è presente sia nell’ uomo che negli animali a sangue caldo ed è parte integrante del normale microbiota intestinale. Alcuni ceppi dell’ Escherechia sono innocui mentre altri sono di medio ed alto rischio salute; il batterio di medio rischio, può portare a malattie intestinali quali: dolori addominali, nausea ,vomito, diarrea con sangue. Il ceppo di Escherechia più grave può portare a a malattie extra intestinali quali: infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.

Questa infezione può provenire da acqua o da cibi contaminati soprattutto da quelli assunti crudi tipo, frutta e verdura, latte o carne non cotta. L’infezione si può trasmettere anche da persona a persona tramite il contatto con mani infette.

I sintomi più comuni dell’ infezione Escherechia coli, sono crampi addominali, nausea, vomito, diarrea. Non ci sono farmaci per la prevenzione ma si può evitare di incorrere nell’ infezione adottando determinati comportamenti tipo evitare cibi a rischio, lavando bene i cibi crudi, lavare gli utensili utilizzati, lavarsi bene le mani, utilizzare contenitori separati per gli alimenti.

Salmonella

E’ uno dei batteri più comuni responsabile delle infezioni gastrointestinali. Diffuso soprattutto nei paesi industrializzati viene identificato” come “Salmonellosi“. Si contrae ingerendo cibi contaminati durante la lavorazione e la manipolazione. Si riscontra maggiormente in uova, derivati e carne di maiale.

I sintomi possono variare e possono essere più o meno gravi; si manifestano con febbre, crampi addominali, vomito , diarrea che possono degenerare nei soggetti più deboli. La cottura degli alimenti aiuta ad abbattere il rischio di infezione, il calore debella i batteri.

Supermercati costretti a ritirare dei prodotti

I Supermercati che hanno dovuto richiamare dei prodotti con “rischio microbiologico” sono Conad ed Alvi. La Conad ha dovuto richiamare in via precauzionale un lotto di “Fontina Dop a marchio Sapori&Dintorni” per sospetta Escherechia coli, mentre la Alvi, ha dovuto richiamare in via precauzionale, per Salmonellosi, alcuni lotti di “Salame felino Igp” venduto con il proprio marchio “Regione Che Vai”.

Ritiro Conad – informazioni del prodotto

Il prodotto Conad ritirato è la Fontina Dop prodotta per Conad Soc. Coop. dalla Cooperativa Fontina S.C.; Questo formaggio è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto C299103596 e la data di scadenza 09/01/2023 (codice EAN 8003170040878).

Ritiro Alvi – informazioni del prodotto

Del prodotto i questione sono stati ritirati alcuni lotti e si parla di “Salame felino Igp” venduto con il proprio marchio Regione Che Vai, venduto in pezzi interi da 500 grammi con i numeri di lotto C22430083, C22450029, C22450054 e C22470486. Salame prodotto per Aldi dall’azienda San Leonardo Prosciutti Srl – stabilimento di via San Vitale 12, a Sala Baganza, in provincia di Parma. Il prodotto è stato venduto in tutti i suoi punti vendita fino al 03/12/2022.

Le due Aziende, Conad e Aldi, si raccomandano di non consumare i prodotti richiamati e segnalati ma riportarli nei punti vendita per il rimborso o la sostituzione degli stessi. Inoltre Aldi mette a disposizione un numero verde cui rivolgersi per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Numero verde 800 370370.