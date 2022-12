Scarpe alcoliche! Le nuove Sneakers lanciate da Heineken sono incredibili-versione limitata, da non perdere

Non ci si può credere, sono fantastiche, le nuove Sneakers di Heiniken hanno un design pazzesco e sono alcoliche!

Non è uno scherzo! veramente queste scarpe hanno un design particolare e contengono alcool! è così, nelle suole contengono Birra, Heineken, naturalmente. Il Kit, scarpe-birra, fa parte di una campagna pubblicitaria lanciata a Singapore da Heineken e il famoso designer Dominic Ciambrone.

Il celebre designer conosciuto come “The Shoes Surgeon“, ha collaborato con la famosa Heineken per il lancio di “Heineken Silver“, una lager premium a bassa fermentazione. Per questa incredibile campagna pubblicitaria, il famoso marchio di Birra, ha deciso di creare le “Heinekicks”, una singolare Sneakers con le suole riempite di Birra.

Per realizzare questo tipo di design, con le suole piene di liquido, è stato studiato un particolare sistema di iniezione chirurgica all’interno delle suole stesse affinché la birra, rimanga sigillata all’ interno. Naturalmente non sarà possibile estrarre la bevanda dalla scarpa anche perché, chi vorrebbe bere della Birra riscaldata dai nostri piedi?

Ma non è tutto, queste scarpe dalla linea così particolare, nascondono anche un oggetto utile che ha suscitato interesse e approvazione: l’ apri bottiglia! All’ interno della tomaia delle scarpe, è stato inserito un apribottiglie in metallo removibile, chiaramente in tema col design della scarpa!

L’ esperienza offerta da queste Sneakers è unica ed incredibile, si camminerà letteralmente sulla birra. Ed infatti su questa esperienza si è fondato lo slogan delle Heinekicks “Walking on Beer”.

Gerald Yeo, direttore marketing di Asia Pacific Bre weries Singapore, ha dichiarato alla presentazione delle nuove scarpe, che Heinekicks in edizione limitata, sono un’ espressione di continua ricerca ed innovazione da parte dell’ Azienda Heineken ed un nuovo modo di pensare alla vita.

Le Heinekicks faranno sicuramente impazzire i collezionisti di tutto il mondo, non solo per il loro design particolare ma anche per l’ esperienza fantastica di camminare su uno strato di dolce, ambrata Birra!

Attenzione però, non è tutto rose e fiori…purtroppo queste scarpe sono in edizione limitata e disponibili per un breve periodo solamente a Singapore quindi, i collezionisti di tutto il mondo, potranno soltanto ammirarle ma non toccarle almeno che, qualche temerario, non decida di partire, zaino in spalla e volare dall’ altra parte del mondo per cercare di assicurarsi un paio di queste eccezionali scarpe da ginnastica.

Per tutti quanti noi altri, possiamo soltanto ammirarle da lontano, nelle campagne pubblicitarie ed aspettare che qualche altro estroso designer si inventi qualcosa di eccezionale che sia alla nostra portata!