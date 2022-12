Confessione a cuore aperto: la straordinaria attrice romana rivela tutto sulla sua malattia lasciando tutti sbigottiti

E’ un uragano di bellezza e simpatia, l’ attrice romana spiazza tutti con le sue dichiarazioni dimostrando il suo coraggio e la sua tenacia.

L’ attrice non ha più segreti per il suo pubblico, ha raccontato tutto senza tralasciare nulla. Dopo anni di successo, soddisfazioni professionali e grandi riconoscimenti, ora è in pace con se stessa e più forte che mai dopo aver superato tante insidie fra cui la sua malattia.

La donna di cui parliamo è un’ attrice di fama internazionale che non si è risparmiata nel corso degli anni; appassionata di recitazione, la sua carriera nasce per caso grazie alla sua amica Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale, è stato lui a darle la prima opportunità al cinema nel film dedicato alla “biografia dell’amante di Benito Mussolini”, interpretando Claretta.

Chi è l’ attrice romana?

Ormai avrete capito che stiamo parlando di Nancy Brilli. Nicoletta Lina Ortensia Brilli, questo il suo nome per esteso, nasce a Roma nel 1964, rimane orfana della mamma all’ età di dieci anni e debutta nel cinema nel 1984; dopo aver interpretata Claretta, il regista la vuole nuovamente l’ anno successivo per recitare in una miniserie.

Attrice versatile, simpatica, semplice ha collezionato nella sua carriera vari riconoscimenti tra cui il David di Donatello, il Nastro D’ Argento e il Telegatto. L’attrice ha avuto un passaggio importante anche come conduttrice Rai e interprete in moltissime miniserie. Durante la sua carriera, ha avuto uno “stop” importante a causa della sua patologia che l’ ha afflitta per anni.

L’ attrice ha raccontato durante alcune interviste che, a causa della sua malattia, l’ endometriosi, ha dovuto fermarsi nel lavoro; questo le ha consentito di prendere del tempo per se stessa. Il percorso per superare questa patologia non è stato facile, dichiara la Brilli, ha subito otto interventi chirurgici tra cui l’ asportazione dell’ utero e dell’ ovaio rimasto.

Gli amori di Nancy

L’ affascinante Nancy, ha avuto diverse storie d’ amore nella sua vita; Per tre anni, dal 1987 al 1190 è stata sposata con l’ attore Massimo Ghini conosciuto sul set di un film. All’ inizio degli anni ’90, ha avuto una relazione alquanto tormentata con il cantautore Ivano Fossati durata un paio di anni. Ma la storia del passato, quella più importante che ha segnato positivamente la sua vita, è quella con il regista Luca Manfredi, figlio del grande Nino Manfredi.

Da questa relazione è nato il suo unico figlio, Federico. Diventare mamma per lei è stato un miracolo ha dichiarato più volte, in quanto, credeva fosse impossibile per lei rimanere incinta proprio a causa dei suoi problemi di salute dovuti appunto all’ endometriosi. Grazie alle cure ed alla sua tenacia, ha coronato il suo sogno.

Fino a qualche anno fa, l’ artista è stata legata al chirurgo plastico Roy De Vita ma poi la coppia, ha deciso di interrompere la relazione per intraprendere strade diverse. Oggi, Nancy Brilli è legata a Pupi D’Angieri un imprenditore ed e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize nonché ex braccio destro di Arafat. Considerato fra gli uomini più ricchi del mondo da Forbes, è l’ uomo che colleziona Rolls Royce.

Curiosità

Ultimamente, Nancy Brilli ha confessato che è un po’ stanca di stare ad aspettare l’ assegnazione dei ruoli quindi ha deciso di dedicarsi a un’ altra delle sue passioni legate al mondo dello spettacolo che è quella della regia teatrale, infatti non ha perso tempo, ed ha cominciato a lavorare per mettere in scena uno spettacolo dal titolo Manola, tratto dal romanzo scritto da Margaret Mazzantini.