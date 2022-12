Come scaricare film gratuitamente e legalmente e i rischi che si corrono a scaricarli illegalmente

La maggior parte delle persone guardano serie tv, film, documentari ecc. sulle piattaforme di streaming online a cui sono abbonate. Può succedere, tuttavia, per tutta una serie di ragioni, che non si abbia a disposizione una connessione internet e che quindi si scarichi magari un film da vedere durante un viaggio.

Tuttavia, per scaricare un film è importante farlo in modo legale, perché altrimenti si potrebbe incorrere in una serie di guai. Oggigiorno, le piattaforme di streaming permettono ai propri abbonati di scaricare in modo legale film da vedere senza dover avere per forza una connessione online. Non si richiedono ulteriori costi, in quanto l’abbonamento copre tutti i costi.

I rischi per chi scarica film in modo illegale

Oggigiorno non esiste una norma che punisca lo scaricare film in modo illegale. Ma secondo alcuni avvocati, c’è il rischio di essere multati per il download a scopo personale che sarebbe pari a 154 euro.

Scaricare film legalmente con Netflix

Netflix consente ai propri abbonati di scaricare in modo legale film che si possono vedere offline, senza quindi dover ricorrere a una connessione. Sarà dunque possibile, per chi ha sottoscritto un abbonamento al colosso dello streaming, scaricare tutti quei contenuti con affianco la scritta Download, che si trovano nella pagina dedicata alla descrizione del film.

Per effettuare il download basta recarsi su Netflix da cellulare o computer, fare una ricerca del film che si vuole scaricare, scaricare il contenuto a cui si è interessati cliccando su Download.

Scaricare da Amazon Prime Video

Se si vuole scaricare legalmente un film da Prime Video, bisognerà scegliere la seguente opzione, ossia “Gratuito per me”, cliccare sul film che si desidera scaricare, anche qui lo trovate sotto alla descrizione del film, e poi scegliere MyStuff. Infine godersi il film offline.

Scaricare con TED e You Tube Premium

TED è un’app che dispone di oltre 2000 contenuti scaricabili, con sottotitoli in lingue differenti. Per scaricare i contenuti che vi interessano con questa app, si dovrà scaricare l’app TED, cercare il film che si desidera, cliccare sul pulsante rosso Download per iniziare a scaricare, e poi una volta terminato il download, lo troverete nel dispositivo su cui sarà riprodotto.

Si può scaricare anche da You Tube Premium. Di solito, su You Tube, ci sono parecchi contenuti interessanti di cui fare il download, a cui si può accedere liberamente. Tuttavia, se si vuole usufruire di un catalogo più congruo, ci si dovrà abbonare a You Tube Premium. Da qui si possono scaricare parecchi film da vedere offline, senza pubblicità e c’è anche YouTube Music tra i servizi inclusi.