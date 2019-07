Ancora dubbi sulla partecipazione di Loredana Lecciso al GF Vip, la star del piccolo schermo ha paura a farsi vedere senza trucco

Dopo aver rifiutato negli anni passati, Loredana Lecciso sta pensando seriamente a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex compagna di Al Bano, dopo una lunga intervista al settimanale Chi, si è detta intrigata dal provare l’esperienza nella Casa più famosa in Italia. Alla rivista scandalistica italiana, la lecciso ha dichiarato: “Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea”.

A far cambiare idea alla condutrice, ci sarebbe stata la mano di Alfonso Signorini, opinionista e conduttore della trasmissione di Canale 5.

La Lecciso infatti ha continuato affermando: “L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini – aggiunge – perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale».

La grande paura della Lecciso

Ma la più grande paura di Loredana Lecciso è quella di mostrarsi nella quotidianità. La conduttrice infatti teme profondamente di farsi vedere al naturale e mostrarsi così com’è, spaventa molto la showgirl.

Infatti la Lecciso ha continuato l’intervista asserendo: “ Non so se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna ”.

Così prima di confermare la sua presenza in trasmissione, Loredana dovrà sconfiggere questo tabù.

Oltre alla showgirl, dovrebbero partecipare alla trasmissione l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, il Divino Otelma e Giucas Casella. In trattative con il programma, ci sarebbe anche l’ex pornostar Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina.

