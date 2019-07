Stamattina i funerali dei quattro ragazzi morti a Jesolo. Lacrime e rabbia, proclamato lutto cittadino

Più di cinquemila persone sono state oggi a dare l’ultimo saluto ai quattro ragazzi morti in un incidente stradale a Jesolo. Questa mattina, alle 10 si sono tenuti i funerali di Leonardo Girardi, Eleonora Frasson, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo presso i campi sportivi di Musile di Piave.

I funerali congiunti delle quattro vittime sono stati celebrati dal vicario generale della diocesi di Treviso, con il parroco di Musile, don Flavio, e i religiosi del territorio. Giorgia Diral, l’unica sopravvissuta che nella tragedia ha perso la sua migliore amica e il fidanzato, era in prima fila. C’erano anche molte autorità, tra cui il presidente del Veneto Luca Zaia e molti i carabinieri, colleghi del padre di Riccardo Laugeni.

Dopo la cerimonia funebre, i feretri hanno raggiunto i cimiteri di Musile e di San Donà. Per tutta la giornata di oggi sarà osservato il lutto cittadino e le bandiere saranno a mezz’asta. L’outlet di Noventa di Piave, dove lavoravano due dei giovani deceduti, dopo aver posticipato l’apertura alle 11, sospenderà la diffusione della musica.

Le parole di Ilaria, sorella di uno dei quattro giovani morti a Jesolo

Tra le prime a prendere la parola, Ilaria, la sorella di Riccardo Laugeni, che ha detto: “Qualcuno non ci ha dato la possibilità di viverci. Avrei voluto condividere con te istanti e non ricordi. Non saranno delle lettere messe insieme a farmi sentire di nuovo le tue labbra sulla mia guancia”.

Le indagini sull’incidente di Jesolo

Intanto, proseguono le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente verificatosi sabato scorso a Jesolo, nel quale hanno perso la vita i 4 amici a bordo di una Ford Fiesta. L’auto prima è uscita di strada e poi si è ribaltata in un canale. Grazie alle dichiarazioni di Giorgia, la 22enne unica sopravvissuta, e alla segnalazione di una supertestimone, che è voluta rimanere anonima alla stampa, è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale plurimo Marius Alin Marinica. L’elettricista di 26 anni di origine romena ma in Italia dal 2012, avrebbe corso a folle velocità facendo anche sorpassi azzardati pochi attimi prima della tragedia.