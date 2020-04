Carlotta Mantovan e la figlia Stella: “Lo stesso sorriso di Fabrizio Frizzi”

La foto su Instagram di Carlotta Mantovan e della figlia Stella: “Lo stesso sorriso di Fabrizio Frizzi”, scrivono i tanti utenti sui social network.

La morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo di 2 anni fa, ha generato una notevole attenzione mediatica. Dopo il lieve attacco ischemico che lo ha colpito durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’, la sua vicenda è stata seguita da media e social con apprensione ed il ritorno in scena non poteva che essere un successo di audience. Grande era stato il mistero sulle sue condizioni di salute, poi la terribile notizia che gelò tutti. Al fianco del conduttore, c’è sempre stata lei, la giovane moglie Carlotta Mantovan.

Leggi anche –> Fabrizio Frizzi, la dedica speciale e il ricordo del conduttore scomparso

Il sorriso di Stella, la figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, in queste settimane, è impegnata in televisione, nel programma Tutta Salute, in onda su Raitre. In trasmissione ha una propria rubrica. Intanto, è attiva anche su Instagram, dove è seguita da decine di migliaia di follower. In queste settimane di quarantena, la vedova di Fabrizio Frizzi ha postato alcuni scatti con i suoi grandi amori della sua vita. Come sappiamo, infatti, è legatissima ai suoi cavalli e in un post spiega di sentirne la mancanza.

Ma soprattutto è legatissima alla figlia Stella, nata proprio dalla relazione con Fabrizio Frizzi. La ex concorrente di Miss Italia ha pubblicato uno scatto in cui si intravede la bambina. Anzi, è ben evidente il sorriso di Stella e le reazioni dei follower sono state tantissime. “Ha il sorriso uguale al Papà, l’indimenticabile Fabrizio che vi sta proteggendo da lassù ..ciaoooo”, scrive Mara. In tanti notano come sia davvero una bellissima bambina e ugualmente notano il sorriso così simile a quello di papà Fabrizio Frizzi.

Leggi anche –> Carlotta Mantovan: un solo amore dopo Frizzi, il bacio su Instagram