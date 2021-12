Taylor Mega, sconvolge i suoi followers | Appare sui social con la sua sosia

La notissima influencer comunicatrice e imprenditrice, nota sul web per i suoi milioni di follower e per il suo legame con Flavio Briatore, appare recentemente in foto che sorprendono. Accanto a lei c’è una donna esattamente identica. Illusione ottica o realtà? Scopriamolo insieme.

Cominciamo a chiarire un punto: Taylor Mega si chiama in realtà Giada Todesco, è nata a Udine nel 1993 e per chi vuole conoscerne con precisione anche le misure antropometriche, è alta 173 centimetri e pesa 55 kg.

Il suo fisico sicuramente notevole ha beneficiato nel tempo anche delle cure della chirurgia estetica. Un upgrade che la Mega dichiara apertamente. In particolare, ritocchi di una certa importanza sono stati fatti agli zigomi mentre per quanto riguarda il fisico, Taylor Mega sostiene di prendersene cura da sola, con un fitto calendario di fitness, i cui risultati vengono mostrati con orgoglio su Instagram, succintamente (s)vestiti oppure rivestiti da noti brand di moda.

In ogni caso il risultato è sicuramente apprezzato dal vasto mondo che popola la piattaforma, dove Taylor Mega vanta ben 2,6 milioni di follower. Non bisogna però farsi ingannare da questi dati. L’influencer udinese è tutt’altro che un personaggio monodimensionale, tutto immagine e post. Appassionata lettrice, ammiratrice di Frida Kahlo, nata in una famiglia rurale, numerosa e tradizionale, dedita all’allevamento dei tacchini, Taylor Mega resta anche legatissima al mondo coriaceo e caparbio della montagna friulana.

Polivalente anche nell’amore

Una polivalenza caratteriale che si riflette anche nelle sue scelte sessuali. Apertamente e modernamente bissessuale, Taylor Mega ha scandalizzato il web con le immagini del bacio a Giorgia Cardarulo, altra nota influencer, nonché partecipante a “Uomini e Donne”. Si vocifera anche di un suo legame con Erica Piamonte, protagonista del Grande Fratello 16.

Sul suo lato, come dire, più tradizionale, la Mega/Todesco risulta legata sentimentalmente a Vittorio Scala, un imprenditore milanese di 38 anni.Ma restano molto chiacchierate anche le sue passate frequentazioni con Flavio Briatore e con ruvidi rapper e trapper come Sfera Ebbasta e Tony Effe, alternatisi nelle sue grazie, con improvvise rotture e altrettanto improvvisi ritorni di fiamma.

Ci sono davvero due Taylor Mega?

Alcune immagini pubblicate su Instagram hanno lasciato il nutrito esercito dei suoi follower senza parole. Accanto a Taylor Mega c’è… un’altra Taylor Mega. Una donna apparentemente identica, tanto da lasciare il dubbio di un ritocco stavolta non chirurgico, ma in photoshop!

Il mistero è presto chiarito. Accanto a Elisa Todesco (aka Taylor Mega) si trova Giada Todesco, sorella quasi gemella e a sua volta influencer, la cui somiglianza è assolutamente impressionante.

Ma le sorprese non finiscono qui perché anche Giada Todesco si sdoppia su Instagram in due profili: uno dedicato all’health food, mentre l’altro è più tradizionalmente dedicato al fashion e al glamour. Simili anche nella personalità multiforme, le sorelle Todesco affascinano il web, da ogni punto di vista.