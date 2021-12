Mario Fargetta e Zlatan Ibrahimovic, il dj esagera stavolta: “Ha solo una cosa in più di me”

Mario Fargetta è tornato a farsi sentire, questa volta sui social, lasciandosi andare e facendo una battuta che riguarda anche il suo passato che poco c’entra con la musica.

Mario Fargetta è nato nel comune lombardo di Lissone il 19 luglio 1962, è un produttore discografico e regista radiofonico italiano. E’ stato sposato a partire dal 2006 con Federica Panicucci dalla quale ha avuto due figli: Sofia e Mattia.

Nel 2015 i due si sono separati. Inizia la sua carriera all’interno del mondo della musica da adolescente vincendo un concorso per dj nel 1980. Per un po’ di tempo ha giocato anche a calcio ritirandosi nel 1987 ed accettando di lavorare a Radio Deejay dopo una proposta arrivata direttamente dall’amico Linus.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Michael Schumacher come Ibrahimovic: incredibile aneddoto sul passato del tedesco

Dal 1988 si occupa del mixaggio musicale di due trasmissioni in particolare, Deejay Time e Deejay parade, i due programmi radiofonici di punta dell’emittente negli anni ’90.

Negli anni a venire si è fatto conoscere anche al di fuori dell’Italia con numerosi dischi e singoli di successo che lo hanno reso ancora più famoso. Nel 2012 partecipa come ospite al festival di Sanremo. Nel 2016 è tornato “a casa”, a Radio Deejay in cui di recente ha avuto una visita davvero molto speciale.

Mario Fargetta con Zlatan Ibrahimovic: “battuta” e foto insieme

Mario Fargetta su Instagram ha posato insieme a Zlatan Ibrahimovic, uno degli attaccanti più forti al mondo con una carriera davvero da incorniciare. Il centravanti del Milan ieri era negli studi di Radio Deejay dove appare in una foto postata da Fargetta sul proprio profilo Instagram davvero in grande forma.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Festival di Sanremo 2021, Ibrahimovic contro Amadeus: senza di lui sarebbe stato un flop

Il produttore discografico si è lasciato anche andare ad una battuta: “Uno ha segnato una valanga di gol nella sua “carriera”, l’altro è Zlatan Ibrahimovic (comunque non sono mai stato alla tua altezza!)”. Ed in effetti anche Mario ha avuto una carriera da calciatore; non al livello di Zlatan, certo, ma non si può avere tutto nella vita: uno è un fuoriclasse del pallone, l’altro della musica. Sperando che entrambi si ritirino il più tardi possibile…