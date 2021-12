Beverly Hills 90210, Brenda (Shannen Doherty) oggi ha solo un sogno: “…voglio vivere!”

L’affascinante Brenda di 90210 Beverly Hills, Shannen Doherty da molti anni combatte una battaglia per la vita contro un cancro al seno. E non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Invidiata da una generazione di ragazze per la sua relazione nel telefilm di culto (una volta le serie erano chiamate telefilm) 90210 Beverly Hills, con l’affascinante e sexy Dylan alias lo scomparso Luke Perry, Shannen Doherty ha ormai abbandonato i panni dell’ammaliatrice per indossare quelli più realistici di una donna che combatte contro il cancro.

Leggi anche -> Shannen Doherty nel cast di ‘Riverdale’ per omaggiare Luke Perry

La carriera

Nata a Memphis nel 1971 comincia prestissimo ad apparire in tv in alcuni spot televisivi. Il primo ruolo importante arriva, quando, appena undicenne, viene scritturata per la Casa nella Prateria.

Il successo planetario arriva qualche anno dopo grazie a due serie TV 90210 Beverly Hills e Streghe.

Ha un carattere difficile Shannen, infatti sarà lei stessa ad abbandonare queste fiction all’apice del successo, per non meglio precisate divergenze sul set. In realtà, almeno per Streghe pare ci sia stata una forte rivalità con un’altra delle protagoniste, Alyssa Milano.

Leggi anche -> Shannen Doherty, capelli al vento per “festeggiare” la vittoria sul cancro

La malattia

Nel 2015 la vita di Shannen cambia drasticamente. E’ lei stessa ad annunciare di avere un cancro al seno. Un cancro aggressivo che la Doherty ha ampliamente documentato attraverso i suoi canali social.

Ha attraversato tutto il tunnel l’ex Brenda: laparoscopia, mastectomia totale, radio e chemioterapia e poi la guarigione (apparente). Ha affrontato tutto con il supporto della sua famiglie e del terzo marito Kurt Iswarienko.

E’ di questi giorni la scoperta di Shannen che il suo cancro è ricomparso ormai al quarto stadio.

Leggi anche -> Carolyn Smith: racconta la sua battaglia contro il cancro | “Si va avanti con…

Tenta di mantenersi positiva anche se la malattia l’ha cambiata molto. La ragazzina intemperante, condannata a seguire corsi di autocontrollo oggi si dedica alla salvaguardia degli animali e dell’ambiente.

E’ anche tornata a recitare con un ruolo che è adatto a lei, List of a Lifetime, in cui la protagonista, affetta dal cancro, compila una lista di cose da fare prima arrivare alla fine.

Leggi anche -> Rosalinda Celentano, il cancro le ha sfigurato il corpo | La sua reazione è…

Una lista che Shannen non ha alcuna intenzione di fare.

C’è un unico desiderio che l’attrice annoterebbe: Vivere.