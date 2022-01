Durante le feste nessuno ha potuto stare attento alla dieta, vuoi perché è scortese non mangiare a casa della nonna e vuoi perché non è facile rinunciare a cibi gustosi. E ora? Ecco qualche consiglio.

Mangiato troppo? La zip dei pantaloni rimane a metà corsa? Tranquilli, sarebbe strano il contrario dopo le feste. Certo è che dopo tanti stravizi è bene riprendere un regime alimentare più salutare e limitare porzioni e quantità.

Facile a dire, meno a farsi. Le diete, di qualunque genere, comportano una buona dose di sofferenze e, soprattutto, fame!

Niente paura, esistono varie tipologie di alimenti che possono venirci incontro in quanto estremamente ricchi di sostanze con un alto potere saziante.

Ma come è possibile?

Il volume degli alimenti che entrano nella nostra dieta è uno dei fattori che aumentano il senso di sazietà. Maggiore è il volume di ciò che mangiamo, più sazi ci sentiremo. Questi cibi che aumentano di volume nello stomaco, sono in genere poveri di calorie in quanto ricchi di acqua e fibre.

Anche le proteine (carne magra, uova) hanno un alto potere saziante in quanto sopprimono lo stimolo dell’appetito. Inoltre, la loro digestione richiede un maggior dispendio energetico, insomma si consumano calorie digerendo.

Più in generale, tutti gli alimenti a basso indice glicemico, favoriscono il controllo dell’appetito e il senso di sazietà.

Una breve lista

Ed ecco una breve lista di alimenti che possono coadiuvarci nel recupero della linea, cibi che si possono mangiare non in microporzioni senza sentirsi in colpa:

verdure: contengono tanta acqua e poche calorie, sono ricche di fibre e micronutrienti importanti;

patate: anche se sono carboidrati come la pasta o il riso, le patate contengono più fibre e meno calorie:

legumi: fonte di proteine e ricchi di fibre;

uova: fonte di proteine;

fiocchi di latte, e avena: ricchissimi proteine e fibre,

Yogurt magro e latte scremato;

semi di Chia e quinoa: contengono proteine e fibre.

A questi sono da aggiungere tutti i tipi di verdura, fonti di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti e con pochissime calorie.

Che altro dire? Buon appetito.