Colesterolo alto: la nuova “condanna” dei tempi moderni | Come “eliminarlo” senza medicine

Avere il colesterolo alto è la condanna dell’umanità dei tempi moderni. Molte persone, per tenerlo sotto controllo, sono obbligate a prendere farmaci. Ma abbassarlo naturalmente si può.

Prima di tutto, sfatiamo un mito, il colesterolo non è un killer tout court. È un grasso necessario all’organismo, è responsabile della sintesi della vitamina D ed è elemento costitutivo della membrana cellulare, oltre che “l’ingrediente di base” di alcuni ormoni e degli acidi biliari.

Il colesterolo diventa un problema quanto è presente in eccesso, perché può essere la concausa di alcune patologie. Il colesterolo in eccesso si deposita sulle pareti delle arterie, che diventano più spesse e rigide (la cosiddetta aterosclerosi). Questi “blocchi” impediscono al sangue di fluire correttamente, danneggiando il sistema cardiovascolare.

Se siamo soggetti a rischio di ipercolesterolemia, la prima cosa da fare è cambiare la dieta e aumentare l’attività fisica.

Una dieta sana

Dieta sana non deve essere per forza sinonimo di triste. La natura è nostra amica nel regalarci prodotti gustosi oltre che salutari. Basti pensare alla frutta. Molti sono i frutti in grado di tenere a bada il colesterolo. Ecco i principali:

Fragole

Le fragole sono preziose alleate del nostro cuore e delle nostre arterie. Uno studio statunitense ha dimostrato che il consumo regolare ed abbondante di fragole riduce sia il livello di colesterolo che dei trigliceridi.

Kiwi

Altri studi scientifici hanno evidenziato come, mangiare due kiwi al giorno riduca i valori del colesterolo cattivo (LDL), mentre aumentano quelli di colesterolo buono (HDL)

Inoltre, la vitamina C contenuta nel kiwi abbassa i livelli di PCR, (proteina C-reattiva), correlata al rischio di infarto.

Pere e Mele

Anche le pere hanno un effetto benefico sui livelli di colesterolo. La grande quantità di fibre (lignina e pectina) abbassa il colesterolo cattivo.

Lo stesso può dirsi per le mele, il vecchio detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” è saggezza popolare con un fondamento scientifico.

Pompelmo

È un frutto amico del cuore. Consumarne due al giorno abbasserebbe del 20% il rischio cardiaco. Sarebbe meglio scegliere, però, il pompelmo rosa, le cui proprietà sono più efficaci rispetto alla varietà gialla.

La salute comincia nel piatto!