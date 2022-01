Diletta Leotta: la sua battaglia “pro donne” | “Le belle donne devono impegnarsi 200 volte di più..”

La nota conduttrice sportiva Diletta Leotta ha parlato del peso per le donne, nel mondo del lavoro, di essere belle.

Diletta Leotta è certamente uno dei volti più noti della televisione, e non solo, degli ultimi anni in Italia. La bella siciliana, divenuta celebre grazie alla conduzione del programma riguardante la Serie B su Sky Sport, ha avuto un’ascesa incredibile e ora ricopre un ruolo di punta nell’emittente sportiva DAZN.

Nel corso degli ultimi, però, Diletta Leotta è stata spesso al centro delle voci del gossip e della cronaca rosa per le sue relazioni amorose. Da Matteo Mammì, prima uomo di punta di Sky Italia e ora CEO di Helbiz, a Daniele Scardina, pugile italiano conosciuto con lo pseudonimo di King Toretto; fino alla recentissima storia con l’attore turco Can Yaman, cui si era anche vociferato di un matrimonio imminente.

Adesso nella vita della conduttrice siciliana ci sarebbe un altro uomo. Ovvero, secondo gli ultimi gossip, Giacomo Cavalli; modello bresciano con cui la Leotta è stata beccata nelle scorse settimane sulle bianche montagne di St. Moritz. Amore, ma anche tanto lavoro per donna siciliana; in campo con DAZN, ma anche voce di Radio 105 e volto di tante campagne pubblicitarie.

Diletta Leotta e le difficoltà delle donne nel mondo del lavoro

Diletta Leotta è anche da sempre al fianco delle battaglie delle donne, sia proprio nel mondo del lavoro che nella vita di tutti i giorni. Celebre è stato il suo monologo nel corso del Festival di Sanremo 2020, a favore appunto delle donne e della loro bellezza.

E in una recente intervista a Fortissime, podcast condotto dalla direttrice del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, la conduttrice siciliana è tornata sull’argomento riguardante il fattore estetico e di quanto possa influire nella vita delle ragazze: “Se sei una donna ti devi impegnare cento volte di più. Se sei anche carina, allora duecento in più”. Ha dichiarato la Leotta.

La bionda siciliana ha poi proseguito, puntando ulteriormente l’attenzione su come si debba andare oltre alla bellezza e vedere le donne per quello che valgono realmente: “Forse, lo stereotipo della bellezza è quello sul quale si fa un po’ più fatica ad andare oltre: se si riuscisse a superare, sarebbe una grande conquista”. Ha concluso così Diletta Leotta, che sprona così anche le donne a far valere le loro qualità e capacità in quello che fanno; stimolandone ad abbattere i luoghi comuni della società.