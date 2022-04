Matilde Brandi: “Non me lo ha detto in faccia..” | Il terribile dramma che non pensava di dover affrontare

“Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto”: la rivelazione della bella showgirl a “Verissimo”

Le storie importanti non dovrebbero mai finire. E, soprattutto, non dovrebbero finire in questo modo. Non nel modo con cui ha raccontato la bella e brava Matilde Brandi. Ascoltate un po’ la sua esperienza.

Attualmente impegnata con “Detto fatto” sulle reti RAI, Matilde Brandi non nasce come conduttrice televisiva sic et simpliciter. Ma come ballerina professionista. Si è infatti diplomata nel 1990 al balletto di Roma. Nella stagione 1990/1991 esordisce come ballerina nella trasmissione Club ’92 con Gigi Proietti. Per alcuni anni la bionda Matilde fa coppia fissa come prima ballerina insieme alla bruna Lorenza Mario.

Collabora con alcuni dei conduttori più noti del panorama televisivo italiano: dall’indimenticato Gigi Sabani (“Re per una notte”) a Paolo Bonolis (“Fantastica italiana”), passando per Maurizio Costanzo (“Buona domenica”). La grande celebrità arriva alla fine degli anni ’90, quando affianca Adriano Celentano in “Francamente me ne infischio” e Giorgio Panariello in “Torno sabato”.

Entra poi nella scuderia di Pier Francesco Pingitore. Con il Bagaglino è presente sia negli spettacoli teatrali trasmessi in tv, sia nel cast del film televisivo “Di che peccato sei?”.

Negli ultimi anni si è maggiormente dedicata ai talent e ai reality show. Nell’autunno del 2018 è tra i concorrenti dell’ottava edizione di “Tale e quale show”. Mentre dal settembre 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, venendo poi eliminata nel corso dell’undicesima puntata.

Come detto, da settembre 2021 è ospite ricorrente a Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai 2.

“Lasciata con un sms”

Qualche mese fa, la bella e brava Matilde Brandi ha pianto la morte dell’attore Paolo Calissano. E lei è stata legata sentimentalmente per anni al popolare attore. Fino al 2020, inoltre, è stata insieme al commercialista Marco Costantini dal quale nel 2006 ha avuto due figlie gemelle: Aurora e Sofia.

E riguarda proprio la fine del rapporto con Costantini la rivelazione fatta da Matilde Brandi. La showgirl ha scelto il salotto di “Verissimo” per il suo racconto, non scevro da un grande coinvolgimento emotivo. Del resto, la loro unione è durata circa 15 anni.

“Quando sono uscita dalla casa del Gf Vip ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto”. Accade tutto, quindi, all’uscita della casa più spiata d’Italia. “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia”. No, le belle storie d’amore non dovrebbero mai finire. E, soprattutto, non finire così.