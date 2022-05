Fanno causa al figlio richiedendo 615mila euro di risarcimento | Genitori esasperati per una ragione assurda

L’uomo dice che lui e sua moglie vogliono un nipote o una nipote perché ha speso i guadagni della sua vita per l’istruzione di suo figlio

Un anno di tempo per fare ciò che desiderano, oppure dovrà pagare 615mila euro. Può sembrare un ricatto. Ma è accaduto davvero tra genitori e figlio.

Diventare nonni è qualcosa di bellissimo, che tanti pensionati e anziani desiderano per completare le loro vite, ora che il lavoro non c’è più. Ma forse qui si esagera… Una coppia in pensione fa causa al figlio e alla nuora, chiedendo di produrre un nipote entro un anno o di pagargli l’importante cifra di 615mila euro. La causa è stata già imbastita dai due coniugi. Lui un funzionario del governo in pensione di 61 anni, dice che è una questione emotiva e delicata per lui e sua moglie e che non possono più aspettare. Suo figlio, un pilota, si è sposato sei anni fa.

L’uomo dice che lui e sua moglie vogliono un nipote o una nipote perché ha speso i guadagni della sua vita per l’istruzione di suo figlio. Il funzionario del governo in pensione ha detto di aver speso circa 45mila euro per l’addestramento da pilota di suo figlio negli Stati Uniti.

Il tribunale ha accettato la loro petizione e ha fissato un’udienza che si svolge proprio in questi giorni. “Il problema principale è che a questa età abbiamo bisogno di un nipote, ma queste persone (mio figlio e mia nuora) hanno un atteggiamento che non pensano a noi”.

“Mi sento molto sfortunato”

“Lo abbiamo sposato nella speranza di avere il piacere di diventare nonni. Sono passati sei anni dal loro matrimonio. Sembra che, nonostante abbiamo tutto, non abbiamo nulla” ha detto l’uomo. Tutto ciò accade in India.

I protagonisti sono due genitori indiani, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni. La corte ha accettato la loro petizione e l’ha fissata per un’udienza ad Haridwar, una città nello stato settentrionale dell’Uttarakhand, hanno riferito i media. La causa è stata intentata per “molestia mentale”.

Figlio e nuora si sono trincerati nel silenzio e non hanno rilasciato dichiarazioni. Prasad ha detto che lui e sua moglie amano i bambini. “Non riceviamo amore e affetto da dove lo desideriamo di più”, ha detto. “Mi sento molto sfortunato” ha concluso l’uomo. Staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda grottesca.