Non immaginerete mai chi è questa ragazza | Oggi è famosissima, ma con la chirurgia è diventata irriconoscibile

La ragazza nella fotografia oggi è una delle modelle più seguite e discusse dal pubblico. Il suo aspetto è decisamente cambiato rispetto al passato e lei stessa ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Avete capito di chi si tratta?

La ragazza che vedete nella fotografia oggi è una celebre modella ed influencer. Il suo aspetto è molto cambiato rispetto al passato ed ormai è quasi irriconoscibile. A ciò ha contribuito la chirurgia: lei stessa, infatti, ha rivelato di essersi sottoposto ad alcuni interventi per migliorarsi.

Classe 2000, nota per essere stata una tronista di “Uomini e Donne” ed una coinquilina nella casa del “Grande Fratello VIP”, la ragazza nello scatto è Sophie Codegoni.

La notorietà grazie ai reality show

Sophie Codegoni si è fatta strada nel mondo dello spettacolo partendo come modella. Ha posato per Chiara Ferragni, la fashion blogger più seguita al mondo, e per la linea di costumi dell’amica Taylor Mega.

La notorietà è arrivata con la partecipazione a “Uomini e Donne”. Il suo seguito sui social network, infatti, è aumentato notevolmente. Inoltre il programma le ha permesso di incontrare Matteo Ranieri, con il quale è uscita dalla trasmissione.

Al date show condotto da Maria De Filippi ha fatto seguito il “Grande Fratello VIP”. La modella ha conquistato gli spettatori ma anche i coinquilini: il suo carattere è stato molto apprezzato dagli altri concorrenti ed ha trovato l’amore con Alessandro Basciano, il suo attuale compagno.

La trasformazione di Sophie Codegoni

Oggi Sophie Codegoni è una delle modelle ed influencer più seguite, ed allo stesso tempo chiacchierate, sul web. Su Instagram ha quasi 800 mila followers ed è diventata una vera icona di bellezza e fascino. Con gli scatti pubblicati sul social network riesce sempre a togliere il respiro ai fan.

La modella ha ammesso essere ricorsa alla chirurgia estetica in passato. Mentre si trovava nella casa del “Grande Fratello VIP” ha parlato apertamente degli interventi a cui si è sottoposta e dei complessi sull’aspetto fisico che l’hanno portata a tale decisione.

Sophie si è rifatta le labbra per poi pentirsene: ha esagerato con le dimensioni e, dopo qualche tempo, ha deciso di effettuare una riduzione in modo da renderle più proporzionate. Negli scorsi mesi, inoltre, è ricorsa alla chirurgia per uno dei suoi capezzoli che le sembrava troppo grande rispetto al seno.

Secondo alcune ipotesi, potrebbe essere ricorsa anche ad un rino-filler per il naso ma non sono mai arrivate conferme da parte della diretta interessata che, finalmente, sembra sentirsi maggiormente a suo agio con il proprio corpo.