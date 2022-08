Ricordate Ana Laura Ribas? Dopo la terribile malattia ha deciso di stravolgere la sua vita

“Oggi mi vengono riconosciute professionalità e una credibilità. Quella che non avrei se facessi ancora tv”

Brasiliana, oggi 56enne. Ma tra gli anni ’80 e ’90 ha fatto furore nel nostro Paese. Qualche anno fa, anche un periodo drammatico. Da cui, però, è riuscita a risalire, anche grazie alla famiglia. Non pensiate che Ana Laura Ribas non sia una donna soddisfatta e realizzata solo perché oggi non la vediamo più assiduamente sugli schermi televisivi. Ecco cosa fa oggi.

Ana Laura Ribas il suo esordio a soli 15 anni

Debutta in Brasile nel 1981 a soli 15 anni divenendo protagonista di vari spot televisivi. Ma è nel nostro Paese che vive maggiormente e raccoglie il maggiore successo. Fa il suo debutto in Italia nel 1989 come ragazza “Bingo” di “Telemike” e subito dopo prende parte a sei puntate dell’edizione serale di “Ok, il prezzo è giusto!”. Successivamente lavora come “paperetta” nella prima e seconda stagione di “Paperissima” (1991-1992) e come “velina” nell’edizione 1992 di “Striscia la notizia” su Canale 5.

Sono i ruoli nella scuderia di Antonio Ricci, quindi, a darle maggiore visibilità. Ma la sua carriera continua anche negli anni 2000, prima come valletta in “Domenica In”, mentre nell’autunno del 2004 è nel cast della seconda edizione del reality show L’isola dei famosi, venendo eliminata nel corso della sesta puntata con il 61% dei voti.

Per lei non solo televisione. Dal febbraio 2007 è una degli speaker di RTL 102.5 dove conduce il programma No problem – W l’Italia assieme a Charlie Gnocchi e da gennaio 2009 invece è affiancata da Alessandro Greco.

La malattia e la nuova vita

Nel settembre 2011 la showgirl ha annunciato di avere un cancro all’utero. Ha affrontato il grave problema di salute sostenuta dal compagno Marco Uzzo. Lo stesso Marco ha avuto anche un ruolo decisivo nel farla “disintossicare” dalla televisione, dal mondo dello spettacolo e da presenze più o meno ricorrenti nei salotti televisivi.

Negli ultimi anni, infatti, Ana Laura Ribas non era più riuscita ad avere ruoli importanti sugli schermi. E la sua attività si limitava alle classiche “ospitate”. Ma non era quello che voleva. Il difficile periodo di salute e la vicinanza della famiglia le hanno probabilmente fatto ritrovare la strada giusta.

Oggi Anna Laura Ribas non vuole più saperne di televisione e spettacolo. Gestisce una compagnia di Digital Marketing che conta e dice: ”Oggi sanno chi sono: ho cinque dipendenti, porto a casa risultati, mi vengono riconosciute professionalità e una credibilità. Quella che non avrei se facessi ancora tv”.