Elisabetta Gregoraci a 45 anni è la regina dell’estate: lo scatto con addominali da urlo in bella vista

La conduttrice di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, ha stupito il grande pubblico con uno scatto mozzafiato: eccolo.

Lei è una delle conduttrici, showgirl, influencer, più amate dal grande pubblico, al timone attualmente – in coppia con Alan Palmieri del programma di Italia Uno Cornetto Battiti Live.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, ex star del Grande Fratello Vip 5 ed ex moglie del manager ed imprenditore Flavio Briatore. I due, che sono convolati a nozze il 14 giugno del 2008 ed hanno un figlio, Nathan Falco, nato nel 2010.

Oggi Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, che si sono separati nel 2017, hanno un ottimo rapporto e trascorrono spesso le vacanze insieme.

Lo scatto di Elisabetta Gregoraci

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 1,9milioni di followers, Elisabetta Gregoraci ha stupito i suoi fan con uno scatto mozzafiato. La conduttrice e showgirl, a 42 anni, è in forma smagliante: lo scatto in bikini – color blu con varie decorazioni – mette in mostra i suoi addominali scolpiti. La foto ha fatto subito il giro dei social.

La conduttrice ha un nuovo amore?

Negli ultimi giorni si parla con insistenza di un flirt in corso per la conduttrice di Battiti Live, da sempre però molto riservata sulla sua vita privata. A quanto scrive il settimanale DiPiù, Elisabetta Gregoraci, da più di un mese, starebbe frequentando l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini. Quest’ultimo, qualche mese fa, era balzato agli onori della cronaca rosa per la rottura – stando alle accuse della conduttrice Rai per un presunto tradimento – la sua fidanzata Roberta Morise.

Non solo: Giulio Fratini ha avuto anche una storia d’amore con l’ex gieffina Raffaella Fico. I due, come hanno notato i followers più attenti, hanno iniziato a seguirsi a vicenda sui social e sono stati paparazzati insieme al Twinga, locale di Forte dei Marmi di proprietà di Flavio Briatore. Nessun bacio ma tanta complicità raccontano i presenti. Insomma, è nata una nuova coppia? Staremo a vedere.