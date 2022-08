Nuovo Bonus da 30.000 euro: fate attenzione alla data entro cui presentare la richiesta | Come ottenerlo

Non tutti ne sono a conoscenza, ma esiste un bonus di 30 mila euro che può essere richiesto da tutti coloro che possiedono specifici requisiti. Ecco in cosa consiste e tutte le informazioni riguardo la modalità per ottenerlo.

La crisi economica ormai va avanti da un po’ di tempo, complici prima la pandemia da Covid 19, poi la guerra fra Russia ed Ucraina.

I prezzi di diversi prodotti di prima necessità sono aumentati, ed anche le bollette non sono tardate a lievitare. Per questo motivo molte famiglie si sono ritrovate a dover sopperire a spese ben più sostanziose di un tempo, senza magari avere risorse a sufficienza per far quadrare i conti. La situazione economica italiana attuale sembra essere tutt’altro che florida, anche se non mancano segnali di ripresa.

Tuttavia lo Stato è consapevole che buona parte della popolazione italiana vive in una condizione di indigenza, causata dall’ aumento dei prezzi di carburanti e delle materie prime.

Il Governo, difatti, sembra disposto ad andare incontro ai bisogni delle famiglie italiane, accorrendo in loro aiuto attraverso la realizzazione diverse misure di sostegno. Esiste, difatti, un bonus di 30 mila euro che può essere richiesto da tutti coloro che possiedono determinati requisiti.

Bonus da 30 mila euro, scade a breve: ecco di cosa si tratta

Poche persone ne sono a conoscenza, ma il Governo ha creato un nuovo bonus per favorire la situazione economica di diversi nuclei familiari. Tuttavia bisogna affrettarsi per richiederlo, dato che la scadenza sembrerebbe essere a breve.

Si tratta di un bonus di 30 mila euro per comprare un nuovo immobile. Con molta probabilità, questa nuova misura di sostegno, sarà richiesta da molte persone che intendono acquistare una nuova casa in determinati comuni italiani.

I requisiti e la modalità per richiedere il bonus

Non tutti, però, possono usufruire del nuovo sussidio emanato dal Governo. Per richiedere il bonus, infatti, sono necessari degli specifici requisiti. I beneficiari devono dunque avere meno di 40 anni, essere nati dopo il 1/1/1982, ed avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a 50 mila euro.

La modalità di richiesta del sussidio deve avvenire on-line tramite SPID o CIE. A beneficiarne potranno essere tutti i cittadini che intendono acquistare un nuovo immobile nella regione Emilia Romagna.

L’acquisto della casa deve avvenire entro 9 mesi dal momento in cui viene concessa la misura di sostegno. Inoltre occorre ricordare che si hanno a disposizione 6 mesi di tempo per spostare la propria residenza presso la nuova abitazione.