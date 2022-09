“Che ci fa a Venezia?”, Beatrice Valli sbotta contro gli haters: parole di fuoco

Beatrice Valli in partenza per la Mostra del Cinema di Venezia replica agli haters

È partita la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e il red carpet si è come ogni edizione verrà percorso dalle star del cinema e da personaggi dello showbiz inviati dai brand come testimonial. Una delle coppie di influencer più attese e quella composta da Beatrice Valli e Marco Fantini, che sono attesissimi dai fan.

Come ogni anno piovono le critiche sugli invitati alla mostra del cinema ritenuti poco pertinenti con l’oggetto e lo scopo della prestigiosa manifestazione. I leoni da tastiera amano particolarmente scatenarsi proprio contro la partecipazione degli influencer, e anche quest’anno non hanno saputo tenere a freno la loro lingua biforcuta.

A finire nel mirino degli hater c’è stata spesso anche la Valli. Poco prima della sua partenza per la Mostra del Cinema Beatrice sui social ha deciso di replicare alle critiche degli haters che trovano inadeguata la partecipazione degli influencer alla kermesse.

Beatrice Valli risponde agli haters

La 79 Mostra del Cinema di Venezia è iniziata e il lido è costellato di celebrities. Ad arricchire la kermesse ci saranno anche i numerosi influencer, diventati oramai star del web e corteggiatissimi dai brand. Immancabile presenza a Venezia è Beatrice Valli che ha deciso di replicare alle critiche degli haters e sul suo profilo Instagram si è rivolta direttamente ai leoni da tastiera.

La Valli ha cominciato così il suo messaggio: “Allora domani si parte per Venezia, partiremo prestissimo per poi tornare il giorno dopo. Volevo fare una piccola premessa. So già che domani inizieranno a scrivermi le solite persone che ormai conosco e che mi scrivono, mi insultano, che non hanno una vita felice quindi purtroppo devono criticare. ”Ma che cavolo ci fai tu a Venezia”, “qual è il tuo ruolo”.

Beatrice Valli e il lungo sfogo social

Beatrice Valli è stanca di ricevere gli attacchi degli haters e senza mezzi termini affronta la polemica sul festival del cinema di Venezia dichiarando: “Spero di non leggere i soliti messaggi carini e simpatici dove la gente appunto dice “qual è il tuo ruolo lì”, “perché ci vai”, “perché invitano questa gente”. Che poi “questa gente”… a volte non vi dovete nemmeno permettere di usare certe parole e certi termini”.

E ancora Beatrice Valli chiude il suo sfogo così: “Sfido qualsiasi persona se un domani dovesse essere invitata al Festival del Cinema, un evento così importante, a dire di no all’invito. Quindi non capisco tutta questa cattiveria nei confronti di chi effettivamente come noi non fa nulla di male. Per me è un momento anche lavorativo, perché si tratta di lavoro”.