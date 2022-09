Elisabetta Gregoraci nella sua versione “selvaggia” e “ribelle” | “Non c’è storia per nessuno”

La splendida showgirl Elisabetta Gregoraci ha conquistato tutti nella sua versione più “selvaggia” e “ribelle”.

La showgirl Elisabetta Gregoraci è seguitissima sui social network. In particolare su Instagram, dove ha deciso di mostrarsi nella sua versione più “selvaggia” e “ribelle” conquistando tutti.

Salita alla ribalta come modella, dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia e aver ottenuto il titolo Miss Sorriso ha sfilato per alcuni dei nomi più importanti del mondo della moda. Giorgio Armani, Dolce & Gabbana ed Ermanno Scervino sono solo alcuni.

La consacrazione in televisione

Alla fine degli anni novanta ha debuttato al cinema nel film “Il cielo in una stanza”, mentre nel 2002 è approdata in televisione nel programma “Veline”. Grazie alla sua simpatia e al suo fascino si è fatta strada, fino a debuttare come conduttrice della trasmissione “Euro 2000”.

La consacrazione per la showgirl è arrivata nel 2012, anno in cui è stata selezionata per condurre il programma comico “Made in Sud”. La Gregoraci è stata il volto della trasmissione per ben 7 anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la showgirl è balzata agli onori della cronaca rosa non solo nazionale ma internazionale a partire dal 2006. La Gregoraci ha avuto una lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore che, in quel periodo, era il direttore generale del team di Formula 1 della Renault.

La coppia è convolata a nozze nel 2008 e, dopo due anni, ha dato alla luce Nathan Falco. Nel 2017 la Gregoraci e Briatore hanno deciso di porre fine al loro matrimonio firmando la separazione consensuale.

Attualmente la showgirl è tornata a far parlare di sé. Nelle ultime settimane, infatti, si sono diffusi numerosi gossip relativi al presunto flirt con Giulio Fratini, imprenditore noto per le sue relazioni passate con Raffaella Fico e Roberta Morise.

Nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito le voci. Ma secondo i rumors i due avrebbero trascorso una piccola vacanza insieme in un lussuoso resort in Sicilia, il San Corrado di Noto.

“Wild Rebel”

Proprio durante la sua presunta scappatella romantica, la Gregoraci si è goduta gli ultimi giorni d’estate lasciando emergere la sua parte più “ribelle” e “selvaggia”, come potete vedere nello scatto che vi proponiamo.

Come sempre, la showgirl è riuscita a fare breccia nel cuore dei suoi followers. “Ribelle ci piaci di più, carpe diem!”, “Ti amo così, un po’ ribelle, un po’ selvaggia e un po’ monella”, “Non c’è storia per nessuno! Unica” sono solo alcuni dei commenti che spiccano sotto al post condiviso su Instagram.

La Gregoraci, inoltre, ha colpito tutti con il suo fisico: i suoi addominali scolpiti non sono certamente passati inosservati. La showgirl, infatti, è un’appassionata di fitness e i risultati si vedono.